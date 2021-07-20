Ведущая "Матч ТВ" рассказала об оскорблениях со стороны российских футболистов

Ведущая "Матч ТВ" Софья Тартакова рассказала о том, как сложно было брать интервью у российских футболистов после "Евро-2008". Историей девушка поделилась в эфире YouTube-канала "Поз и Коз".

"Когда мне было 18 лет, я начала работу на одной спортивной радиостанции. Мы с трудом записывали интервью с футболистами. Я была послана Денисовым. Также была послана Зыряновым и другими персонажами. Мы встречали сборную в 2008 году с моей коллегой. Они были в абсолютно неадекватном состоянии и общались очень по-хамски. Я для себя поняла, что у меня с футболом всё будет сложно", – сказала она.

Тартакова перечислила имена футболистов и все места, куда её посылали в то время. Сейчас, по её словам, футболисты этого уже не помнят.