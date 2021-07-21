Турниры по классике: как в Алтайском крае отметили Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечают ежегодно 20 июля. И хотя дата праздника в этом году выпала на вторник, Федерация шахмат Алтайского края предложила игрокам большой многодневный турнир.

Так, в понедельник, 19 июля 2021 года, в краевом шахматном клубе начался восьмой ежегодный турнир по классическим шахматам "Мемориал Василия Лепихина". В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из нескольких регионов Сибири. Из-за антиковидных мер организаторам пришлось соблюдать ограничения: не более 80 человек.

Турнир продлится до 27 июля 2021 года: за это время шахматисты проведут девять туров. Минимальный гарантированный призовой фонд соревнования составляет 70 тысяч рублей. Победитель получит 20 тысяч. Отдельные призы установлены для женщин, ветеранов и школьников.

Мемориальный турнир проводится ежегодно в память об одном из сильнейших шахматистов Сибири середины XX века, многократном чемпионе края Василии Лепихине. В классическом формате он проходит уже в восьмой раз.

Ранее победителями мемориала становились Евгений Суторихин (Барнаул, 2013), Александр Пискунов (Красноярск, 2014), Валерий Свиридов (Томск, 2015, 2018 и 2019), Евгений Пахомов (Томск, 2016), Евгений Кардашевский (Барнаул, 2017). В прошлом году "Мемориал Василия Лепихина" был отменён из-за коронавирусных ограничений.

Чем полезна игра в шахматы?

Логика и мышление. В процессе игры идёт непрерывная тренировка мозга. Ты просматриваешь разные варианты ходов в поиске самого лучшего.

Память. В ходе партии шахматист рассчитывает множество вариантов, чётко представляя позицию. Запоминают свои ходы и ходы соперника.

Планирование. Играя в шахматы, ты всегда просчитываешь на два-три хода вперёд, и эта привычка отражается в ежедневной жизни. К примеру, просыпаясь по утрам просчитать как эффективнее и быстрее всё успеть.

Управление временем. Шахматы бывают трёх видов: классические по два часа, активные получасовые и блиц по пять минут на игрока. Не успел уложиться в отведённое время – проиграл. Шахматы учат правильно распределять время, а это важный фактор при выполнении любых задач.

Стрессоустойчивость. Подготовки к турнирам, партии с незнакомыми игроками, проигрыши, победы. После такой закалки трудности в школе или на работе кажутся легко преодолимыми.

Терпение. Если у вас нет терпения – вряд ли вы сможете победить своего соперника. Тщательный анализ расстановки сил на доске, терпеливое выжидание хода соперника и длительная сосредоточенность на своей стратегии – всё это развивает в шахматисте терпение. А это одно из ключевых качеств успешного человека.

Интуиция. Умение выбирать требуется от нас каждый день. С утра и до вечера мы постоянно сталкиваемся с мелкими и незначительными, а также крупными и чрезвычайно важными ситуациями, когда нужно делать конкретный выбор. Шахматы развивают интуицию, так как из двух одинаковых по силе ходов вам нужно выбрать только один.

Аналитическое мышление. Мы очень часто субъективно оцениваем то или иное дело. А исследуя тактику соперника, пытаясь проникнуть в его логику и замыслы, вы будете развивать объективное аналитическое мышление, что наверняка очень сильно пригодится в жизни.

Мышление победителя. Это имеет колоссальное значение в любой сфере деятельности. Для успешного достижения поставленной цели верить в победу необходимо.

Умение проигрывать. Может показаться, что это утверждение противоречит предыдущему. На самом же деле нет. Умение проигрывать также является чрезвычайно важным свойством развитой личности.

Поражения, как и победы, влияют на людей удивительным образом. Они позволяют делать выводы, о которых раньше не задумывался, воспитывать в себе стойкость, чтобы не опускать рук.