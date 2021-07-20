Куратор СФО Абрамченко рассказала, как планирует контролировать Сибирь

Вице-премьер Виктория Абрамченко, назначенная куратором Сибирского федерального округа, рассказала, какой видит свою работу и чем планирует заниматься на новой должности. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Абрамченко будет отвечать за инвестиционную привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов и комплексное социально-экономическое развитие территории. В сообщении, опубликованном в инстаграмм главные направления работы Абрамченко касаются экологии и всего, что с ней связано.

Сырьевое направление

Виктория Абрамченко сообщила, что собирается продолжить работу по экологическому и сырьевому направлениям, а в ближайшее время намерена встретиться с губернаторами округа, чтобы точнее понимать основные проблемы каждого региона. В числе основных вопросов Сибири, которые намерена решать назначенный куратор, Абрамченко назвала ликвидацию заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами и улучшение экологической обстановки в целом.

"Для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов", – говорится в сообщении.

Также вице-премьер отметила, что округу необходимо развивать сырьевое направление, тем более что Сибирь обладает большим потенциалом:

"Это недропользование и реализация реформы лесного комплекса. Сибирь – динамично развивающаяся территория, которая обладает высоким инвестиционным потенциалом. При этом мы должны добиться баланса экологически стабильной обстановки и технологического развития".

Зачем нужен институт кураторства

Благодаря институту кураторства политика регионального развития обретёт единство, считает Виктория Абрамченко, так как федеральные власти должны максимально быть вовлечены в мероприятия на местах.

19 июля стало известно о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кураторы правительства будут заниматься развитием экономики в регионах. А вот на общую работу властей субъектов они влиять не будут. Координацию работы регионов оставили за постпредами. Также напомним, что в Алтайском крае пост полномочного представителя президента вакантен с апреля.