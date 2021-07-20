Куратор СФО Абрамченко рассказала, как планирует контролировать Сибирь

Вице-премьер Виктория Абрамченко, назначенная куратором Сибирского федерального округа, рассказала, какой видит свою работу и чем планирует заниматься на новой должности. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Абрамченко будет отвечать за инвестиционную привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов и комплексное социально-экономическое развитие территории. В сообщении, опубликованном в инстаграмм главные направления работы Абрамченко касаются экологии и всего, что с ней связано.
Сырьевое направление
Виктория Абрамченко сообщила, что собирается продолжить работу по экологическому и сырьевому направлениям, а в ближайшее время намерена встретиться с губернаторами округа, чтобы точнее понимать основные проблемы каждого региона. В числе основных вопросов Сибири, которые намерена решать назначенный куратор, Абрамченко назвала ликвидацию заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами и улучшение экологической обстановки в целом.
"Для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов", – говорится в сообщении.
Также вице-премьер отметила, что округу необходимо развивать сырьевое направление, тем более что Сибирь обладает большим потенциалом:
"Это недропользование и реализация реформы лесного комплекса. Сибирь – динамично развивающаяся территория, которая обладает высоким инвестиционным потенциалом. При этом мы должны добиться баланса экологически стабильной обстановки и технологического развития".
Зачем нужен институт кураторства
Благодаря институту кураторства политика регионального развития обретёт единство, считает Виктория Абрамченко, так как федеральные власти должны максимально быть вовлечены в мероприятия на местах.
19 июля стало известно о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кураторы правительства будут заниматься развитием экономики в регионах. А вот на общую работу властей субъектов они влиять не будут. Координацию работы регионов оставили за постпредами. Также напомним, что в Алтайском крае пост полномочного представителя президента вакантен с апреля.
Комментарии
Умора! "заброшенные промышленные предприятия"!!!
Взяли и бросили, или Вы господа заставили это сделать своим "эффективным менеджментом"?!
Пора сделать округа и кураторов назначить руководителями. А куратор это встречи и проводы.
Очистить Сибирь от останков заводов, да мусор вывезти и всё???!!!
Хоть всё правительство кураторами назначьте,ничего не изменится.
20.07.2021 13:23
ПЕТР
или Вы господа заставили это сделать своим "эффективным менеджментом"?!
"Эффективный менежмент" был в 90-е у советских ставленников. Остальное - это последствия. Почитайте на досуге истории остановленных предприятий.
В царской России 288000 чиновников справлялись. Сегодня 2000000 не могут дать ума.
Предложите план лучше. Прям здесь, по пунктам и объёмы финансирования.
Да и рабочих из Китая пригласим или из Средней Азии?
20.07.2021 13:34
- гость -
Почитать что? Мемуары Алексашенко и Грефа, Кудрина и Чубайса?
Вы бредите
"Эффективный менежмент" был в 90-е у советских ставленников. Остальное - это последствия. Почитайте на досуге истории остановленных предприятий.
Двадцать первый год идёт новых менеджеров во власти и всё никак не не могут восстановить? Или не хотят?
20.07.2021 13:34
- гость -
"Эффективный менежмент" был в 90-е у советских ставленников. Остальное - это последствия. Почитайте на досуге истории остановленных предприятий.
Подонков во все времена хватало
Бестолку!!!???Сначала надо Чубайсовскую систему поменять,на социальную.
"Благодаря институту кураторства политика регионального развития обретёт единство, считает Виктория Абрамченко, так как федеральные власти должны максимально быть вовлечены в мероприятия на местах."
Чушь полная- надо как то придать значимость этому мероприятию вот и выдумывают фразы.
А ключевое в этом:
"Также вице-премьер отметила, что округу необходимо развивать сырьевое направление, тем более что Сибирь обладает большим потенциалом"
- назначили , чтобы ускорить разграбление Сибири
Стоп. А кто главнее: постпред или куратор?
И зачем нужны кураторы от премьера, если есть постпреды от президента?
Это чего, двувластие какое-то
Ненужное кресло очередное
Бедность населения Алтайского края – общепризнанный факт, но официально об этом говорить не любят.
Сибирь наш===кричат китайцы
и Сибирь Китаем уже контролируется-так?
для Алт. края - ликвидировать заброшенные предприятия (продать землю по застройку ТРЦ и жилья), сырьевое направление (вырубить лес)... народ отправить вместо таджиков на работу в мск, здесь оставить население исключительно для посадки, выращивания и сбора "бананов" - все ясно с реформами и кураторами