Суббота, 24 Июль, 01:24

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
22°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

, ИА "Амител"
Подобные действия, по мнению автора инициативы, должны попадать под статью УК
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации. Об этом сообщает RT.

Петров направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Он отметил, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин". Чиновника особенно удивило, что подобные люди есть и среди врачей.

По мнению Петрова, подобные действия должны попадать по статью Уголовного кодекса.

Ранее Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.07.2021 14:17
- гость -

Вроде бы уже есть статья о дезинформации по пандемии. Недавно даже штрафы озвучивали, они не маленькие.

20.07.2021 14:25
АБОРИГЕН

20.07.2021 14:17
- гость -
Ага и привлекают к ней за попытки усомниться в официальной статистике. Информация о том что во время провластных шабашей не соблюдаются санитарные нормы, естественно считается дезинформацией.

20.07.2021 14:27
Гость

Ещё можно наказывать за призыв не голосовать за ер.
За призыв вообще не голосовать. За любой призыв можно,главное,увидеть в буквах "призыв"!

20.07.2021 14:41
- гость -

давно пора

20.07.2021 14:43
- гость -

Он отметил, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин".

А та часть которая за прививку разве не пропагандирует домыслы о пользе?

20.07.2021 14:45
- гость -

Надеюсь умное голосование поможет скинуть едро, хотя наш темный народ в этом не шарит, а жаль. А какой смысл призывать против, у нас других партий нет, остальные - хомячки на привязи.
А ответственность за призывы не приваваться, как и рожать дома надо делать это точно. Чего наш суеверный народ только не выдумает.

20.07.2021 14:47
Жоржик

Что-то тихо в комментах, антипривививочники хвосты поджали, очко жим-жим ?
Правильно, наказывать вас надо и максимально жестко, на реальные сроки за вброс всего того вранья что вы в инет вбрасываете и здесь на Амике в том числе.

20.07.2021 14:48
- гость -

Не путайте научно подтвержденные факты (опубликованные в т.ч. в международных научных журналах) с домыслами.

20.07.2021 14:50
- гость -

Кого ты тут наказать собрался, попробуй докажи, кто тут что пишет. Вот сделайте авторизацию по госуслагам, глядишь народ перестанет ахинею писать.

20.07.2021 14:52
- гость -

20.07.2021 14:47
Жоржик

почитай на досуге "Веменные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»" от минздрава - узнаешь много интересного...

20.07.2021 15:03
- гость -

20.07.2021 14:48
- гость -
Не путайте научно подтвержденные факты (опубликованные в т.ч. в международных научных журналах) с домыслами.

Что мешает домыслы опубликовать, а потом орать что это факты?

20.07.2021 15:06
- гость -

20.07.2021 14:50
- гость -
Кого ты тут наказать собрался, попробуй докажи, кто тут что пишет.

Смешной ты. У тебя на компе наверняка уже стоит какой-нибудь супертроян от отдела К.
И ты его не найдешь никогда.

20.07.2021 15:13
САДОВОД

В ходе проповеди епископ Озёрский Порфирий (Шутов) заявил, что она может изменить геном человека, так как содержит белки матричных ДНК и РНК, а также «примеси металлов». В своём обращении к пастве он также объявил себя антипрививочником. Епископ высказал сомнения в том, что такой человек «остался суверенной личностью»: «Или центр управления перенесён куда-то вовне?». И добавил, что прививка от COVID-19 может повредить в человеке «образ бога»

20.07.2021 15:15
- гость -

20.07.2021 14:47
Жоржик

Жорик очнись , ты серешь
До ширева за собой не замечал такого?

20.07.2021 15:20
- гость -

Да Жоржика давно пора назначить главным за соблюдения "ширева", с ним у нас все давно бы уже были привиты, и не на один раз, судя по безумию данного персонажа.

20.07.2021 15:21
- гость -

20.07.2021 15:13
САДОВОД

Тот еще микробиолог этот Озерский. Часть белка шипов она содержит, а не РНК или ДНК. РНК-вакцина - это Пфайзер, например.

20.07.2021 15:29
- гость -

Коллеги, друзья, родственники 45+ лет добровольно почти все уже вакцинировались.
А вот молодые коллеги 25-40 лет гораздо "умнее", им в тик-токах объяснили что это эксперименты и геноцид, поэтому всеми силами сопротивляются с круглыми бешеными глазами.

20.07.2021 15:30
- гость -

вот уроды.....И самое главное то....."ПОСЛЕ ВЫБОРОВ"....а чем до мешает!?)))

20.07.2021 15:57
гость

Сколько нас ни колете, всех не переколете!

20.07.2021 16:01
- гость -

20.07.2021 15:29
- гость -
Коллеги, друзья, родственники 45+ лет добровольно почти все уже вакцинировались.
А вот молодые коллеги 25-40 лет гораздо "умнее", им в тик-токах объяснили что это эксперименты и геноцид, поэтому всеми силами сопротивляются с круглыми бешеными глазами.
-------
У меня в окружении люди умные, поэтому большинство из них уже привились.

20.07.2021 16:32
- гость -

20.07.2021 16:01
- гость -
А если все не так как вы считаете? (что окружение у вас умное), тогда ситуация играет новыми красками, не правда ли? Заметьте псих не согласен что он псих (как и алкаш, наркоман, игроман) так и тут может оказаться. Говорят только дурак все знает, не сомневается. А вы уверены такие...

20.07.2021 19:20
South

20.07.2021 16:32
- гость -

А если все не так как вы считаете? (что окружение у вас умное), тогда ситуация играет новыми красками, не правда ли? Заметьте псих не согласен что он псих (как и алкаш, наркоман, игроман) так и тут может оказаться. Говорят только дурак все знает, не сомневается. А вы уверены такие...
---------
Среди программистов глупые люди практически не встречаются.

21.07.2021 07:58
гость

"Среди программистов глупые люди практически не встречаются."

ага. видела я сумасшедших с двумя высшими образованиями. Так что хоть программист, хоть "ажно" главбух - могут быть глупыми

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.