В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации. Об этом сообщает RT.
Петров направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Он отметил, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин". Чиновника особенно удивило, что подобные люди есть и среди врачей.
По мнению Петрова, подобные действия должны попадать по статью Уголовного кодекса.
Ранее Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.
Комментарии
Вроде бы уже есть статья о дезинформации по пандемии. Недавно даже штрафы озвучивали, они не маленькие.
20.07.2021 14:17
- гость -
Ага и привлекают к ней за попытки усомниться в официальной статистике. Информация о том что во время провластных шабашей не соблюдаются санитарные нормы, естественно считается дезинформацией.
Ещё можно наказывать за призыв не голосовать за ер.
За призыв вообще не голосовать. За любой призыв можно,главное,увидеть в буквах "призыв"!
давно пора
Он отметил, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин".
А та часть которая за прививку разве не пропагандирует домыслы о пользе?
Надеюсь умное голосование поможет скинуть едро, хотя наш темный народ в этом не шарит, а жаль. А какой смысл призывать против, у нас других партий нет, остальные - хомячки на привязи.
А ответственность за призывы не приваваться, как и рожать дома надо делать это точно. Чего наш суеверный народ только не выдумает.
Что-то тихо в комментах, антипривививочники хвосты поджали, очко жим-жим ?
Правильно, наказывать вас надо и максимально жестко, на реальные сроки за вброс всего того вранья что вы в инет вбрасываете и здесь на Амике в том числе.
Не путайте научно подтвержденные факты (опубликованные в т.ч. в международных научных журналах) с домыслами.
Кого ты тут наказать собрался, попробуй докажи, кто тут что пишет. Вот сделайте авторизацию по госуслагам, глядишь народ перестанет ахинею писать.
20.07.2021 14:47
Жоржик
почитай на досуге "Веменные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»" от минздрава - узнаешь много интересного...
20.07.2021 14:48
- гость -
Не путайте научно подтвержденные факты (опубликованные в т.ч. в международных научных журналах) с домыслами.
Что мешает домыслы опубликовать, а потом орать что это факты?
20.07.2021 14:50
- гость -
Кого ты тут наказать собрался, попробуй докажи, кто тут что пишет.
Смешной ты. У тебя на компе наверняка уже стоит какой-нибудь супертроян от отдела К.
И ты его не найдешь никогда.
В ходе проповеди епископ Озёрский Порфирий (Шутов) заявил, что она может изменить геном человека, так как содержит белки матричных ДНК и РНК, а также «примеси металлов». В своём обращении к пастве он также объявил себя антипрививочником. Епископ высказал сомнения в том, что такой человек «остался суверенной личностью»: «Или центр управления перенесён куда-то вовне?». И добавил, что прививка от COVID-19 может повредить в человеке «образ бога»
20.07.2021 14:47
Жоржик
Жорик очнись , ты серешь
До ширева за собой не замечал такого?
Да Жоржика давно пора назначить главным за соблюдения "ширева", с ним у нас все давно бы уже были привиты, и не на один раз, судя по безумию данного персонажа.
20.07.2021 15:13
САДОВОД
Тот еще микробиолог этот Озерский. Часть белка шипов она содержит, а не РНК или ДНК. РНК-вакцина - это Пфайзер, например.
Коллеги, друзья, родственники 45+ лет добровольно почти все уже вакцинировались.
А вот молодые коллеги 25-40 лет гораздо "умнее", им в тик-токах объяснили что это эксперименты и геноцид, поэтому всеми силами сопротивляются с круглыми бешеными глазами.
вот уроды.....И самое главное то....."ПОСЛЕ ВЫБОРОВ"....а чем до мешает!?)))
Сколько нас ни колете, всех не переколете!
20.07.2021 15:29
- гость -
Коллеги, друзья, родственники 45+ лет добровольно почти все уже вакцинировались.
А вот молодые коллеги 25-40 лет гораздо "умнее", им в тик-токах объяснили что это эксперименты и геноцид, поэтому всеми силами сопротивляются с круглыми бешеными глазами.
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У меня в окружении люди умные, поэтому большинство из них уже привились.
20.07.2021 16:01
- гость -
А если все не так как вы считаете? (что окружение у вас умное), тогда ситуация играет новыми красками, не правда ли? Заметьте псих не согласен что он псих (как и алкаш, наркоман, игроман) так и тут может оказаться. Говорят только дурак все знает, не сомневается. А вы уверены такие...
20.07.2021 16:32
- гость -
А если все не так как вы считаете? (что окружение у вас умное), тогда ситуация играет новыми красками, не правда ли? Заметьте псих не согласен что он псих (как и алкаш, наркоман, игроман) так и тут может оказаться. Говорят только дурак все знает, не сомневается. А вы уверены такие...
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Среди программистов глупые люди практически не встречаются.
"Среди программистов глупые люди практически не встречаются."
ага. видела я сумасшедших с двумя высшими образованиями. Так что хоть программист, хоть "ажно" главбух - могут быть глупыми