В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации. Об этом сообщает RT.

Петров направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. Он отметил, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин". Чиновника особенно удивило, что подобные люди есть и среди врачей.

По мнению Петрова, подобные действия должны попадать по статью Уголовного кодекса.

Ранее Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.