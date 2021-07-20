Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Этот древний праздник, корни которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.

Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", – сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 20 июля, мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чём суть Курбан-байрама – в материале amic.ru.