Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Этот древний праздник, корни которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.
Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", – сказано в сообщении.
Напомним, во вторник, 20 июля, мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чём суть Курбан-байрама – в материале amic.ru.
Комментарии
Патоку из ящика лить одно, а реальная жизнь это другое. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Бедные барашки....
Жизнь длинною в 2 строки
Жил был баран!
Курбан-Байрам!
20.07.2021 15:03
Еугений
Вегетариан?
Вы знаете я думаю христиане по мелочились справляя свой светлый праздник только яйцами)))
вон народ целых баранов ест
Бла бла бла и баран вот и весь постсоветский ислам.