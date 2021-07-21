Компания Tele2 установила 500 базовых станций в удалённых населённых пунктах России

Оператор мобильной связи Tele2 установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети. Проект направлен на обеспечение связью социально значимых объектов и малых удалённых поселений.

Проект с РТРС предполагает установку 2012 базовых станций за четыре года – не менее чем по 500 объектов ежегодно. Tele2 завершила программу 2021 года досрочно – за три месяца. Около 830 тысяч жителей малых удалённых поселений получили доступ к цифровым сервисам – информационным ресурсам, порталу госуслуг, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам.

"Городским жителям сложно представить, что в стране остались населённые пункты, где базовых услуг связи по-прежнему нет. Мы видим свою миссию в том, чтобы привести "цифру" в такие места. Проект с РТРС позволяет нам прицельно работать над развитием высокотехнологичных услуг в удалённых поселениях", – сказал заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

Места, где отсутствовала сеть других операторов, расположены в Алтайском крае, Вологодской, Волгоградской и Самарской областях, Республике Бурятии. Проект также охватил местности, где Tele2 стала новым оператором связи, что способствует повышению доступности связи для клиентов.

В работах также участвовал "Ростелеком": компания обеспечила строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи. Это позволяет достичь высокоскоростной передачи данных и увеличивает охват поселений оптической инфраструктурой.

"Теперь сотни тысяч жителей могут смотреть кино онлайн, пользоваться образовательными ресурсами и порталом госуслуг, общаться в соцсетях и быть в курсе новостей", – добавил заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

Tele2 и "Ростелеком" подключили к сети в том числе социально значимые объекты – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части.

"Технологический комплекс РТРС создал основу для развития широкого спектра услуг связи. Телесеть более чем из пяти тысяч объектов вещания может не только транслировать 20 цифровых телеканалов, но и расширить охват мобильной связи, интернета и радио. Так, наше сотрудничество с Tele2 и "Ростелекомом" помогает повысить качество жизни на селе", – сказал первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Установленные базовые станции задействуют диапазон радиочастот 2300-2400 МГц. Это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.