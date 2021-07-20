МОК изменил девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее девиз звучал так: "Быстрее, выше, сильнее!" Теперь в него добавили одно слово: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".
Решение было принято членами МОК единогласно.
Глава олимпийского комитета Томас Бах назвал это изменение "эпохальным событием".
Напомним, четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев. О том, какие шансы у них есть на олимпийские награды, – читайте в материале amic.ru.
Комментарии
"Быстрее, выше, сильнее - вместе".
'Faster, Higher, Stronger - Together'
и это правильно - сильнее всегда когда все на одного, то есть вместе )))
МОК давно в полном неадеквате пребывает!
Ребрендинг вещь смутная.
А можно узнать - накой?
125 лет все всех устраивало
20.07.2021 15:18
- гость -
Это откуда такой вывод?
И так было понятно, что вместе. Это "вместе" придало девизу какую-то школьность "Вместе весело шагать по просторам" и "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной"
Реально фигней страдают.
Ну уже нет, мы не вместе и не в одной лодке.
радио Комсомольская правда сообщают: без флага страны нашей будут представлены наши спортсмены.
С тех пор как наши спортсмены на олимпиаде в Сочи победили,
и это укрепило духом нашу страну, началась дискредитация наших олимпийцев , а потом и всего спорта западными иудами. удивительно видеть спортивных чиновников равнодушно взирающих на все это безобразие. А у спортсменов только вынужденный путь - предать свою родину или сменить деятельность.
И толерантней, ага. 24 атлета из США будут выступать за другой пол. Уже это чем-то цирк напоминает, а не честные состязания.
Вместе с радужными? Ну уж нет.
Все говорят, что мы вместе...
Все говорят, но немногие знают, в каком
20.07.2021 18:26
Пионер
Ты, оказывается, продвинутый, Цоя знаешь, восхищен.