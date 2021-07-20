МОК изменил девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее девиз звучал так: "Быстрее, выше, сильнее!" Теперь в него добавили одно слово: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Решение было принято членами МОК единогласно.

Глава олимпийского комитета Томас Бах назвал это изменение "эпохальным событием".

Напомним, четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев. О том, какие шансы у них есть на олимпийские награды, – читайте в материале amic.ru.