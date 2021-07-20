Аномальная жара вернётся в Алтайский край

С 22 по 27 июля в Алтайский край придёт аномальная жара. Местами температура воздуха может подняться выше +30 градусов.

"В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что при жаре главная опасность для человека – в перегревании, угрозе повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека всё же случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда понадобятся даже искусственное дыхание и массаж сердца", – пишет пресс-служба регионального главка МЧС.

Если вы заметили на улице человека, которому стало плохо, позвоните по номеру 112.