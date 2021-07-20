Новую лесопожарную технику привезли в Алтайский край

В учреждение "Алтайлес" поступили тракторы МТЗ-82.1 и гусеничные, лесопосадочная машина, автофургоны, седельные тягачи, зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и лесопосадочные трубы. На данный момент в регион уже привезли 38 единиц спецтехники и 82 единицы оборудования для проведения лесопожарных и лесохозяйственных работ.
"Гусеничные тракторы незаменимы при подготовке почвы в таёжной зоне – на нераскорчёванных вырубках, в Салаирском кряже, где второй год ведут работы. За последние два года в рамках нацпроекта закуплено шесть лесопосадочных машин. В основном их применяют в степной зоне. Всего по Алтайскому краю их около 30, но большинство техники износилось и требует ремонта. Необходимы тяжёлые тракторы", – подчеркнул начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.
Всего в 2021 году в Алтайском крае приобретут технику на сумму 119 миллионов рублей, сообщает официальный сайт региона.
Комментарии
Ну, дело за малым...
20.07.2021 16:13
АБОРИГЕН
Что скажешь про наводнение в Германии, где все спецслужбы проспали и уже больше 160 жертв и больше 1000 пропавших без вести? Сравни с нашим недавним наводнением в Краснодарском и Крыму, где всего было 2 жертвы, и то по глупости.
20.07.2021 17:49
- гость -
Скажу что я не гражданин Германии. Скажу что сравнивать внезапно происшедшую катастрофу (к которой никто не готов) с постоянно повторяющимся стихийных бедствием (к которой худо бедно готовятся и ожидают), не корректно. С таким же успехом можно сравнивать потери в живой силе в обороне и в атаке, т.е. можно, но смысла мало.
21.07.2021 07:54
АБОРИГЕН
Скажу что сравнивать внезапно происшедшую катастрофу
Циклон, который несколько дней уже шел по Европе - это не внезапность.