Новую лесопожарную технику привезли в Алтайский край

В учреждение "Алтайлес" поступили тракторы МТЗ-82.1 и гусеничные, лесопосадочная машина, автофургоны, седельные тягачи, зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и лесопосадочные трубы. На данный момент в регион уже привезли 38 единиц спецтехники и 82 единицы оборудования для проведения лесопожарных и лесохозяйственных работ.

"Гусеничные тракторы незаменимы при подготовке почвы в таёжной зоне – на нераскорчёванных вырубках, в Салаирском кряже, где второй год ведут работы. За последние два года в рамках нацпроекта закуплено шесть лесопосадочных машин. В основном их применяют в степной зоне. Всего по Алтайскому краю их около 30, но большинство техники износилось и требует ремонта. Необходимы тяжёлые тракторы", – подчеркнул начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.

Всего в 2021 году в Алтайском крае приобретут технику на сумму 119 миллионов рублей, сообщает официальный сайт региона.