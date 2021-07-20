Более шести миллионов человек заразились коронавирусом в России

23 770 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 6 006 536 человек.

Лидерство по приросту остаётся за Москвой (+3188), второе место занимает Московская область (+2478), третье – Санкт-Петербург (+1934). Алтайский край с 269 новыми случаями заражения находится на 23-й строчке среди субъектов страны.

Из больниц выписали ещё 22 218 пациентов, общее число выздоровевших достигло 5 382 213. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 784 пациента, за всё время пандемии в стране зарегистрировали 149 992 летальных исхода.