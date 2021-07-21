Миллионы просмотров за осуждающий взгляд: главный разрушитель бесполезных лайфхаков в Сети

Ещё вчера Хаби Лейм был безработным эмигрантом в Италии, а сегодня он входит в двадцатку самых популярных тиктокеров. Его постироничные ролики, развенчивающие абсурдные TikTok-лайфхаки, стали интернет-мемом и принесли 21-летнему сенегальцу бешеную популярность. Особенностью влогера, которая и покорила соцсети, стало его невозмутимое выражение лица, которое сопровождает каждое видео.

"Родился Хабане "Хаби" Лейм в африканской стране Сенегал, но когда ему был всего год, семья переехала в итальянский Турин. В европейском городе будущий блогер окончил школу и получил свою первую работу, которую из-за пандемии тут же потерял", – пишет BIGpicture. Тогда он решил попробовать себя во влогерстве, путём проб и ошибок нашёл свою нишу. Видео в его канале TikTok набирают сотни миллионов просмотров. В будущем Хаби надеется получить европейский паспорт и полностью реализовать свой коммерческий потенциал.