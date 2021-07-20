Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что её участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено", – сказано в сообщении.
Точная причина конфликта устанавливается. В результате инцидента пострадало несколько припаркованных машин.
Это не первая драка между мигрантами, которая произошла в Москве за последнее время. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали около 20 участников массовой драки мигрантов в районе Кузьминок.
Комментарии
Но и зря. Разговор сейчас короткий. За массовые драки высылают из страны, несмотря на гражданство.
Не ровен час и власть возьмут.
А надо без всякого разбирательства высылать на родину в 24 часа без права въезда в Россию пожизненно. Пусть там с ними соотечественники сами разбираются. А то повадились всякую шелупонь в Россию сплавлять!
Лидер партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выступил с предложением, которое может помочь в борьбе с преступностью. Он предложил ввести для мигрантов отдельный уголовный кодекс:
«Отдельно необходимо сказать о преступлениях неэкономического характера. Треть преступлений, совершаемых приезжими — это разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. То есть преступления против личности. В странах Средней Азии за такие деяния можно получить срок вплоть до пожизненного, а где-то и смертную казнь. Логично подобным образом наказывать преступных «гастролеров» и на территории России.
По нынешнему законодательству «при совершении преступления на территории РФ иностранцы подлежат ответственности наравне с гражданами РФ». Но это несправедливо. Права хозяина и гостя не могут быть равными. Так же, как не может быть равной и ответственность. Основное отличие кодексов — строгость наказания. Приезжие (мигранты) должны знать, что за аналогичные правонарушения они получат сроки большие, чем граждане страны. Подобное «неравноправие» давно практикуется в богатейших странах Персидского залива. Его цель — защита прав, жизни и здоровья коренного населения»
Всех незаконных мигрантов пешими колоннами домой! Всех законных чипировать. Всех мигрантов-преступников трудиться на благо России в режиме 16*7