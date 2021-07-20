Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что её участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено", – сказано в сообщении.

Точная причина конфликта устанавливается. В результате инцидента пострадало несколько припаркованных машин.

Это не первая драка между мигрантами, которая произошла в Москве за последнее время. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали около 20 участников массовой драки мигрантов в районе Кузьминок.