Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 21 июля

Тёплая погода с небольшими осадками установится в Алтайском крае в среду, 21 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю утром местами возможен туман. Дневная температура составит от +24 до +29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле утром синоптики также обещают туман. В светлое время суток столбики термометров в краевой столице покажут от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 9 м/с.