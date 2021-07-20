Чил-зона во дворе: что нужно учесть при выборе бассейна на дачу

Бассейн на участке – это не просто большая ванна с водой, а целое гидротехническое сооружение. Для чего бы он ни использовался – для занятий спортом, отдыха или в качестве украшения – нужно тщательно продумать его установку и оснащение. От правильности подбора бассейнов и оборудования зависит гигиеническая безопасность и простота эксплуатации.

Подбор искусственного водоёма зависит от планируемых функций и предпочтений владельца. Сами изделия различаются размерами, формами, методами установки и материалами. Важную роль в выборе модели играют планировка построек и окружающий ландшафт.

Так, надувные бассейны – наиболее простой в исполнении и недорогой вариант. Как правило, он состоит из нескольких надувных колец, имеет большой выбор расцветок и типов исполнения. В комплекте поставляется ручной или электрический насос. Лёгок и мобилен. Пользуется особой популярностью у детской аудитории.

Каркасные бассейны имеют металлический каркас и чашу, выполненную их прочного ПВХ. После приобретения доставляются к заказчику, где производится монтаж в выбранном месте. Могут комплектоваться любым оборудованием: картриджами, песчаным фильтром, насосом для гидромассажа, электронагревателями и другими. Модельный ряд имеет различные габариты и цветовое решение, все изделия могут легко перемещаться, в разобранном виде не занимают много места

Котлованные бассейны – наиболее дорогостоящая и тяжёлая в монтировании конструкция. Требуется составление проекта, приобретение строительных материалов и наём квалифицированных рабочих. Следует учитывать месторасположение и способ размещения резервуара, выбрать принцип функционирования системы водообмена.

Кроме покупки придётся решать проблему установки. Здесь потребуется взаимодействие со специалистами. Например, бассейны, оборудование и средства ухода в ассортименте представлены интернет-компанией Intexregion.