На Алтае мужчина выпрыгнул из машины, чтобы сбежать от похитителей, но утонул

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает региональный Следком.

"По данным следствия, в вечернее время в одном из сёл Павловского района 29-летний подозреваемый в ходе конфликта и драки решил проучить 40-летнего местного жителя", – сказано в сообщении.

Мужчина попросил о помощи своего 18-летнего знакомого. Вместе они погрузили потерпевшего в багажник и вывезли за пределы населённого пункта.

Во время движения похищенному удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.

Расследование уголовного дела продолжается.