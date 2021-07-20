На Алтае мужчина выпрыгнул из машины, чтобы сбежать от похитителей, но утонул

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает региональный Следком.
"По данным следствия, в вечернее время в одном из сёл Павловского района 29-летний подозреваемый в ходе конфликта и драки решил проучить 40-летнего местного жителя", – сказано в сообщении.
Мужчина попросил о помощи своего 18-летнего знакомого. Вместе они погрузили потерпевшего в багажник и вывезли за пределы населённого пункта.
Во время движения похищенному удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
точно сам утонул, ему не помогли?
Он хотел уйти от них по воде?
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20 июля 2021 г., 23:58, ИА "Амител"
В Алтайском крае следователи завели уголовное дело из-за утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Во время движения заложнику удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.
ЧИТАЙ И ДУМАЙ !!!!!!
".....Чтобы скрыться от злоумышленников,он побежал по реке, но утонул. "
Это уже за гранью. Как он может утонуть, в принципе, если обладает способностью бегать по реке?