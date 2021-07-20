Минприроды исключило риск опустения полок в магазинах

Реализация новой концепции расширенной ответственности производителей не повлияет на ассортимент. Об этом сообщили в Минприроды.

"Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", – цитирует представителей министерства "РГ".

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, предупредила о том, что законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может создать ряд серьёзных проблем.

Представители ассоциации считают, что новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, а это может привести к исчезновению товаров с полок магазинов и сокращению ассортимента интернет-магазинов.