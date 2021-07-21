Доктор Мясников назвал лучшие источники витамина C в летний сезон

В летний сезон необходимо есть ягоды, так как они являются отличным источником витамина C, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, этого витамина много в клубнике, но в чёрной смородине его больше всего.

"Горсть чёрной смородины полностью покрывает дневную норму витамина C", – подчеркнул специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Александр Мясников отметил, что витамины и антиоксиданты не работают в таблетках, правильнее их получать именно через ягоды.

Ранее телеведущий назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма. Зато продукт крайне полезен, поскольку богат клетчаткой, белком, витаминами, а также калием и селеном.