Треть барнаульцев хотели бы спать во время рабочего дня

Более трети жителей Барнаула хотели бы спать на работе в течение дня. Такое исследование провёл сервис "Зарплата.ру".

По данным онлайн-опроса, который прошёл 12-17 июля во всех регионах страны, 37% жителей Барнаула хотели бы в течение рабочего дня вздремнуть, а 25% уверены, что не смогли бы сделать это, даже если бы имели возможность.

В целом против сна на работе выступают 31%, а 5% респондентов затруднились с ответом. Всего 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины – 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считают, что им для отдыха хватило бы получаса.