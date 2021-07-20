В Алтайском крае мужчина убил зятя за то, что он запрещал ему пить

61-летнего жителя Усть-Калманского обвиняют в убийстве зятя. Об этом сообщает региональный СК.

"По данным следствия, по соседству с домом обвиняемого в одном из сёл Усть-Калманского района проживала его дочь с мужем. На протяжении нескольких лет между тестем и зятем сложились личные неприязненные отношения по поводу того, что молодой человек часто ругал пожилого мужчину и его супругу за злоупотребление спиртными напитками", – сказано в сообщении.

Однажды мужчина вновь поругался с мужем дочери, после чего взял нож для разделки мяса и убил его.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Дело передано в суд для рассмотрения.