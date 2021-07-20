Путин заявил о скором выходе нового российского лайнера МС-21

Президент России Владимир Путин рассказал о скором выходе самолёта МС-21. Авиакомпании уже получают современные лайнеры Superjet.
"В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", – цитирует ТАСС слова президента на церемонии открытия МАКС-2021 в Жуковском.
Свой первый полёт МС-21-300 совершил в декабре 2020 года. Согласно информации госкорпорации, лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и находился в воздухе 85 минут.
Разработка ПД-14 осуществлялась пермским "Авиадвигателем" в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".
Комментарии
Еще. Минобороны выложило видео испытаний С-500 на полигоне Капустин Яр. Впечатляет система, очень много МАХов.
Ещё двух двигателей не хватает, для техники безопасности полёта.
Кому он вперся вообще.
Путин бы завязывал со своими заявлениями. Про что не вякнет, всё медным тазом накрывается. Что там с Sukhoi Superjet 100? Что-то я его не вижу на информационных табло в аэропортах.
21.07.2021 09:19
АБОРИГЕН
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Чтобы видеть, нужно смотреть. Из Барнаула, например, Sukhoi Superjet 100 летает в Екатеринбург, Сочи, Иркутск.
20.07.2021 19:20
Дмитрий
Ещё двух двигателей не хватает, для техники безопасности полёта.
там реактивные ранцы, встроенные в кресло.
Лайнер и вправду хорош. Многие страны уже на него положили взгляд. Причем испытывается он, не в пример другим, очень придирчиво. Это о чем-то говорит.
Пусть сам бы летал.