Путин заявил о скором выходе нового российского лайнера МС-21

Президент России Владимир Путин рассказал о скором выходе самолёта МС-21. Авиакомпании уже получают современные лайнеры Superjet.

"В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", – цитирует ТАСС слова президента на церемонии открытия МАКС-2021 в Жуковском.

Свой первый полёт МС-21-300 совершил в декабре 2020 года. Согласно информации госкорпорации, лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и находился в воздухе 85 минут.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским "Авиадвигателем" в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".