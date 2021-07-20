В "Ростехе" рассказали о характеристиках нового лёгкого истребителя

Новый российский истребитель пятого поколения обладает малой радиолокационной заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Проект получил название ЛТС Checkmate.

"ЛТС – лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", – цитирует газета "Известия" сообщение пресс-службы "Ростеха".

В госкорпорации уточнили, что самолёт способен развивать сверхзвуковую скорость, а в его работе широко применяются суперкомпьютерные технологии. Модель уже представили президенту России Владимиру Путину в ходе МАКС-2021.