В "Ростехе" рассказали о характеристиках нового лёгкого истребителя

Новый российский истребитель пятого поколения обладает малой радиолокационной заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Проект получил название ЛТС Checkmate.
"ЛТС – лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", – цитирует газета "Известия" сообщение пресс-службы "Ростеха".
В госкорпорации уточнили, что самолёт способен развивать сверхзвуковую скорость, а в его работе широко применяются суперкомпьютерные технологии. Модель уже представили президенту России Владимиру Путину в ходе МАКС-2021.
Комментарии
О скорости что-то заскромничали. Если точнее, то до 3 тысяч км/ч. такая вот интересная машинка.
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20.07.2021 20:58
Пионер
Тебя, обывателя в трико, это никаким боком не касается. Скорей, это касается военных в Сирии. У него еще тяговооруженность одна из самых лучших в мире. А Т-50 поставили в армию уже пять, там один самоль заменяет 10 F-15. Пой дальше свои дурацкие песни.