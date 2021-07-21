Кто копается в мусорном ведре, или Как барнаульцы собирают отходы на переработку

Чаще всего обыватель представляет экоактивиста как фанатика или даже фрика: ходит со своим стаканчиком в кафе, моет целлофановые пакеты, мусор дома собирает в несколько ведер, отбирает у знакомых фантики и агитирует других в свою "секту". И самое удивительное: с каждым годом таких людей на улицах нашего города становится всё больше. А некоторые особо отчаянные вот уже несколько лет проводят акции по сбору чужого мусора. Что это за люди и почему они себя так ведут, узнала Мария Лаврищева.

У нас осталось не так много времени

Эта огромная очередь перед большими мешками – не собрание сектантов и не раздача бесплатных вещей. Это просто ответственные жители Барнаула приносят отходы для переработки на акцию общественной организации "Мусора. Больше. Нет". Взрослые, пенсионеры, подростки – таких много. Они приносят макулатуру, бутылки, бумагу, привозят большие мешки на машинах просто для того, чтобы сделать нашу планету хоть чуточку чище.

Елена Скворцова рассказывает, что интересовалась экологическими проблемами давно, но долго не могла решиться сортировать отходы. А однажды прочитала о том, как это важно и для планеты, и для людей: "У нас осталось не так много времени, чтобы сократить свои отходы. Промедление грозит вымиранием человечества", – говорит Елена.

Интересные факты: Пластиковые пакеты разлагаются от 150 до 300 лет. Батарейки и ПЭТ-бутылки могут пролежать в земле до 1000 лет. Дольше всего разлагается стекло – около 4 тысяч лет. Эксперты подсчитали, что среднестатистический россиянин производит в год около двух кубометров мусора – это примерно 400 кг. Если человечество не решит проблему переработки мусора, уже через несколько лет наша планета может превратиться в большую свалку.

80% мусорного ведра можно сдать на переработку, объясняет координатор организации "Мусора. Больше. Нет." Елена Попова. Сортировкой отходов она занялась 10 лет назад: "Я понимаю, что несу ответственность за те отходы, которые произвожу. Мусорный полигон – это не решение проблемы. Самое главное – сокращать то, что ты производишь, перерабатывать и использовать повторно".

Общественная организация "Мусора. Больше. Нет" проводит акции по раздельному сбору мусора с 2013 года. Её организаторы отмечают, что число "вовлечённых" в раздельный сбор отходов с каждым годом становится всё больше. Если ещё несколько лет назад в акциях организации участвовало 300-500 человек, то в последние выходные июня пришло уже больше 1000. И среди них много новичков.

"Сейчас мы фактически никак не привлекаем участников. Нет какой-то социальной рекламы и прочего. Мне кажется, сейчас лучше действует "сарафанное радио" – соседи рассказывают соседям, друзья – друзьям, дети – родителям. Большинство приходят именно потому, что видят, как другие сортируют мусор", – рассказала Ольга Давлатова, одна из организаторов проекта "Мусора. Больше. Нет".

Жительница Барнаула Елена Скворцова говорит, что вслед за ней сортировкой мусора занялись и её родители. Уверяет, что никак на них не "давила" и не заставляла – решили сами. Девушка забирает у них мешки и увозит на переработку:

"Начинаешь по-другому смотреть на вещи, как будто мозг перестраивается. Захожу в магазин и уже автоматически избегаю покупать товары, которые нельзя переработать. А в этом году мы все приобрели велосипеды, чтобы не на машине ездить", – рассказывает Елена.

Как пандемия заставила придумать экотакси

Волонтёры на акции работают на разрыв: каждому нужно подсказать, куда сдать мусор, объяснить, почему вот эту упаковку сдавать в переработку никак нельзя и ответить ещё на миллион миллионов вопросов. Этим летом волонтёрам приходится труднее, чем обычно, – из-за пандемии коронавируса их число снизилось практически вдвое.

Вообще, пандемия коронавируса во многом усугубила экологические проблемы, говорят организаторы акции. За счёт одноразовых масок, перчаток, бахил, одноразовой посуды (кафе часто работают навынос, – прим. ред.) горы мусора растут гораздо быстрее.

Из-за строгих ограничений и опасности заражений коронавирусом в Барнауле полгода не проводили акции по раздельному сбору мусора. Это вызвало большие проблемы у тех, кто уже привык к ним. Волонтёров завалили обращениями и вопросами. И тогда было открыто экотакси – новшество, которое вызывает у организаторов акции обоснованную гордость. Активисты на личных автомобилях за небольшую плату забирали мусор у барнаульцев и отвозили его на переработку. Услуга оказалась очень востребованной. И пока от экотакси организация отказываться не планирует.

Экотакси – платная услуга для тех, кто регулярно собирает мусор, но не может по какой-то причине его увезти на переработку. Предоставляется такая услуга по вторникам и пятницам после 17 часов вечера. Подать заявку на экотакси можно в группе в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/mbn_barnaul.

О мусоре и государстве

В 14-15 часов на площадку, где проходит акция по сбору мусора, приезжают компании, которые забирают пластик, полистирол, ветошь и увозят всё это на переработку. В Барнауле есть предприятия, перерабатывающие отходы, но их недостаточно. Проблема в том, что нет заинтересованности в решении "мусорных проблем" на государственном уровне, считает директор института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева:

"Я очень хорошо отношусь к раздельному сбору, но ещё лучше отнесусь в том случае, если это будет не просто реклама, а реальная переработка. Пока я вижу мало реальной переработки и много шума из ничего. На мой взгляд, государство в этом плане очень отстаёт: если ты сбор организовал, то должна быть и переработка. Люди должны видеть, что всё в действительности перерабатывается. Если это будет всё реально так, то мы поверим".

Общественники борются со следствием, а государству под силу решить проблемы на начальном уровне, соглашается волонтёр акции Анастасия Шатова: "Самое главное, чего нам бы хотелось, – чтобы инициатива эта перестала быть только общественной, государство должно подключаться: должны быть пункты приёма раздельного мусора, пункты переработки, меньше не перерабатываемой упаковки, её в целом должно быть меньше. Только так получится изменить культуру поведения".

Я хочу помочь планете, но не знаю с чего начать

1. Начните с малого. Например, заведите коробочку для использованных батареек. Как только её наполните, можно увозить их на переработку.

2. Под мусор заведите два пакета: один – для пищевых отходов, второй – для твёрдых. Собираетесь на акцию "Мусора. Больше. Нет", быстренько отсортируйте то, что подлежит переработке. И времени занимает немного, и сущностей плодить не надо.

3. В магазинах смотрите на маркировку упаковки. И старайтесь покупать только тот товар, упаковка которого перерабатывается.

4. ПЭТ-бутылки выкидывайте только в специальные контейнеры. По городу их сейчас очень много. Где находится ближайший к вам – посмотрите на карте "2ГИС." И да, не надо бросать в эти контейнеры весь пластик, который соберёте дома. Не каждый пластик подлежит переработке.

Совет от координаторов "Мусора. Больше. Нет": если сплющить "полторашки" и другую пластиковую тару, они будут занимать гораздо меньше места.

А как понять, какой пластик перерабатывается?

Как есть разные виды ткани – шерсть, шёлк, лён – так есть и разные виды пластика. Официально их семь. Наша инфографика подскажет, как определить пластик, который может уйти в переработку:

В Барнауле в основном перерабатывают три вида пластика. На акциях по раздельному сбору нужные фракции помогут определить волонтёры.

Интересные факты: Металл и стекло можно перерабатывать в чистом виде бесконечное количество раз. Некоторые виды стекла перерабатываются не более пяти циклов. У бумаги – 10-15 "жизней". Пластик может перерабатываться не более пяти циклов. Так что переработка тоже не панацея. Человечеству нужно придумать что-то ещё, чтобы не жить на свалке.