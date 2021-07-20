Власти Китая решили стимулировать рождаемость в стране

Власти Китая отменили штрафы и различные виды санкций за рождение трёх детей. К 2025 году правительство собирается создать полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах", – сообщает "Синьхуа".

Ранее власти Китая разрешили каждой паре в стране иметь до трёх детей. Отмечается, что руководство страны таким образом хочет улучшить демографию – остановить старение населения и снижение рождаемости.