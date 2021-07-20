Барнаульца скинули с лестницы в ночном клубе

Барнаульца скинули с лестницы в баре Che Guevara. Причиной стало замечание диджею, который "начал ставить плохую музыку", чтобы спровадить людей домой.

Как рассказал пострадавший "Комсомольской правде", он пришёл с женой отдохнуть и всё было в порядке, пока диджей не начал ставить "плохую музыку".

"Я к нему подошёл, спокойно попросил поменять музыку, а он в ответ начал грубить и говорить на повышенных тонах, а после и кидаться. Мы с ним сцепились, и в какой-то момент меня со спины взял охранник, положил на плечи и вынес на улицу", – рассказывает мужчина.

По его словам, охранник просто вышел из здания и просто скинул мужчину с лестницы. Причём всё произошло на глазах очевидцев, курящих на улице. После того как началась шумиха, к нему подошёл начальник охраны, который попытался сгладить конфликт. Он пообещал найти по камерам того, кто ответственен за травмирование гостя.

Врачи обнаружили на теле барнаульца кровоподтёки, огромную царапину в голове, напоминающую дырку, и другие царапины на теле. Мужчина обратился в полицию.

Напомним, что ранее стало известно о другом конфликте в клубе, который привёл к смертельной травме. 13 июля в результате драки мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался. Погибшим оказался студент АГМУ из Киргизии, 24-летний Баходиржон Мирзакаюмов.

Подозреваемого сразу объявили в розыск и задержали в тот же день. 18-летний парень, по предварительным данным, боец местной школы олимпийского резерва, однако официального подтверждения этому нет.