Богатейший человек мира Джефф Безос успешно слетал в космос

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил успешный полёт в космос с полигона в Техасе. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на луну – миссии "Аполлон-11". Полёт на корабле New Shepard продлился всего 11 минут.

Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая лётчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Таким образом, в космосе одновременно побывали самый молодой и самый старый человек.

За 110 секунд корабль набрал достаточно скорости, чтобы выбросить корабль с людьми за линию Кармана на высоте 100 километров. Это является общепризнанной границей космоса. В невесомости экипаж пробыл четыре минуты. После этого корабль приземлился на трёх парашютах в нескольких километрах от точки запуска.