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Новости

Богатейший человек мира Джефф Безос успешно слетал в космос

, ИА "Амител"
Вместе с ним в 11-ти минутный полёт отправились его брат, бывшая лётчица и 18-летний выпускник школы
Фото: naked-science.ru

Фото: naked-science.ru

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил успешный полёт в космос с полигона в Техасе. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на луну – миссии "Аполлон-11". Полёт на корабле New Shepard продлился всего 11 минут.

Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая лётчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Таким образом, в космосе одновременно побывали самый молодой и самый старый человек.

За 110 секунд корабль набрал достаточно скорости, чтобы выбросить корабль с людьми за линию Кармана на высоте 100 километров. Это является общепризнанной границей космоса. В невесомости экипаж пробыл четыре минуты. После этого корабль приземлился на трёх парашютах в нескольких километрах от точки запуска.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.07.2021 22:21
acdc

Мог бы больным детям помочь и нуждающимся. Как Бог велел- делиться и помогать. А он за 11 мин. Кучу денег сжег скот.

20.07.2021 22:49
Александр

acdc, ты сам скот.
Безос - передовой человек, бизнесмен-новатор. Он ничего не украл, не приватизировал.
Такие люди, как Маск, Безос и другие новаторы, идут вперед и вверх. Им не интересны убогие и неудачники.

21.07.2021 06:43
- гость -

А если бы бабка боты двинула?

21.07.2021 07:10
- гость -

Все эти пуски природа возвращает.

21.07.2021 07:20
- гость -

Такое же фуфло, как и полёты американцев на Луну. Приурочено со смыслом.

21.07.2021 07:49
АБОРИГЕН

21.07.2021 07:20
- гость -
Когда кто-то начинает в офлайне кукарекать подобную чушь надо поступать так:
9 сентября 2002 года некий Барт Сибрел, сторонник теории заговора, пытался заставить 72-летнего Базза Олдрина поклясться на Библии, что 20 июля 1969 года тот действительно совершил высадку на Луне. После отказа давать клятву Сибрел в лицо обвинил 72-летнего Олдрина в том, что тот никогда не был на Луне и назвал его «трусом и лжецом». Ветеран на это ответил тому хуком в челюсть. Полиция Беверли-Хиллз и прокуратура отклонили обвинения против Олдрина, сочтя, что он был спровоцирован.

21.07.2021 08:04
- гость -

21.07.2021 07:49
АБОРИГЕН

Теперь сам подумай над описанной тобой ситуацией и вдруг пойми, что она как раз свидетельствует о постановочности полётов на Луну. Старый лжец не смог поклясться, просто решил (как ему казалось) вопрос кулаками.

21.07.2021 08:26
- гость -

А в СССР первым полетел в космос сын плотника и доярки.

21.07.2021 08:28
- гость -

Безос и Маск заработали свои миллиарды потом и кровью...И необязательно своими.

21.07.2021 08:30
- гость -


21.07.2021 08:26
- гость -


а кто был сыном? Белка или Стрелка?

21.07.2021 08:41
- гость -

если бы бабка боты двинула?

Да там страховка на $1,5 млрд и 5 подписок отказов от претензий.

21.07.2021 08:42
- гость -

Дырки в ионосфере понаделают ради развлечения,а потом-караул,потепление у них видите ли,печку углём топят.

21.07.2021 08:45
гость

И с коронавирусом разобрался, у него иммунитет хороший

21.07.2021 08:56
гость

От короны не только убогие и неудачники умирают, но даже успешные и прогрессивные демократы. 11 минут полета в космос вряд ли стоит жизни успешного прогрессивного демократа

21.07.2021 08:56
- гость -

Почему молчит Грета Тунберг?

21.07.2021 09:01
АБОРИГЕН

21.07.2021 08:04
- гость -
Эта ситуация свидетельствует о непроходимой тупости конспирологов, мозги которым вправить на место можно только кулаками.
Этот "постановочный" полёт был зафиксирован многочисленными международными станциями слежения, в том числе и советскими. Даже у коммуняк не было вопросов, а у сегодняшних дурачков они возникают. Нет, тут только мордобой, с тупой троллятиной по другому никак.

21.07.2021 09:12
- гость -

АБОРИГЕН, а ты сам с смог был влупить за Гагарина какому-нибудь безмозглому козлу?

21.07.2021 09:25
- гость -

21.07.2021 08:04

Теперь сам подумай над описанной тобой ситуацией и вдруг пойми, что она как раз свидетельствует о постановочности полётов на Луну. Старый лжец не смог поклясться, просто решил (как ему казалось) вопрос кулаками.

Старый, солидный и заслуженный человек не стал унижаться исполняя театралщину и церковщину перед каким-то ушлёпком, а всё правильно сделал! Окажись на его месте любой другой нормальный человек, исполнил бы тоже, а может и даже ещё и получше, например с ноги.

21.07.2021 09:27
АБОРИГЕН

21.07.2021 09:12
- гость -
Т.е. по существу сказать нечего, попытаемся сместить фокус с обсуждаемой темы на личность оппонента?
Вопрос не обо мне дружок, а об общем подходе.

21.07.2021 09:33
- гость -

21.07.2021 09:01
АБОРИГЕН

От всех этих отрицателей высадки американцев на луну надо уже давно отстать , а просто тихо над ними ржать, ведь они даже и не догадываются, что таких высадок было целых шесть.

21.07.2021 09:49
- гость -

Что там спорить,были конечно.Но ты же,Абориген,сам несколько отвильнул от темы в сторону мордобоя )

21.07.2021 10:09
АБОРИГЕН

21.07.2021 09:49
- гость -
Абсолютно никуда не отвильнул, приведя пример реакции психически здорового человека на бред и чушь.

21.07.2021 10:11
Космонавт

21.07.2021 09:01
АБОРИГЕН

Любезный Абориген, Советский Союз признал фейк американцев по полету на Луну просто потому, что за это признание они очень хорошо заплатили. Я не говорю только о вульгарных деньгах. Было подписано столько договоров, причем явно невыгодных США. Достаточно вспомнить снятие эмбарго с экспорта углеводородов или поставки зерна из США в Союз, которые получили название "Великое зерновое ограбление".
Не были решены тогда и не решены и по сей день ряд технических проблем. В частности, что делать с убийственной радиацией после выхода с околоземной орбиты в открытый космос. Американцы бы просто не долетели. Уже все разжевали по сто раз.
И да, китайцы были на Луне и следов американцев не нашли.

21.07.2021 10:20
- гость -

Вотжэшьматьжэшь. Аборигей еще и в космонавтике разбирается? Сколько же неполноценных личностей набилось в его тщедушной тушке... Замечательный подопытный образец для грамотного психиатра.

21.07.2021 10:47
АБОРИГЕН

21.07.2021 10:11
Космонавт
Вот о чем и речь. Вас конспирологов надо каждый день с утра и до обеда избивать палками, чтобы выбить всю эту дурь. Ну просто по другому вы не понимаете.

21.07.2021 10:55
- гость -

наш Роскосмос и Рогозин все равно самые лучшие, поэтому что пускают ракеты не за свои деньги, а деньги российских налогоплательщиков

21.07.2021 11:33
- гость -

21.07.2021 10:11
Космонавт

Любезный Абориген, Советский Союз признал фейк американцев по полету на Луну

Какой именно полёт из шести по твоему мнению был фейком?

21.07.2021 12:08
- гость -

21.07.2021 09:33
- гость -
прилунения американцев на луну???
да были, в их воображении.
а вот приземлений на луну точно не было

21.07.2021 13:38
Хитрилко

вот вы все пытаетесь найти логические цепочки:
летали - не летали;
признал не признал союз (а у других стран не было телескопов в то время, им надо было признавать или как?);
радиация не радиация;
луна не луна (полая или вообще голограмма);
и т.п.

а в итоге будет так как "нарисует" руководитель всего этого театра с актерами-перзидентами разделяйвластителями народов.

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