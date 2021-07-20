19-летний водитель сбил подростка на тротуаре в Барнауле

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Пострадавшая девочка госпитализирована в городскую больницу № 1.
ДТП произошло 20 июля вечером на улице Гущина в районе дома № 100. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" под управлением 30-летнего мужчины и "Волга", за рулём которой находился 19-летний водитель. После столкновения "Волга" выехала на тротуар, где сбила 16-летнюю девочку.
В ходе проведения разбирательства предварительно установлено, что водитель "Волги" не имел права управления транспортным средством.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Комментарии
Не рано выдаем удостоверение.
21.07.2021 07:07
- гость -
Не рано выдаем удостоверение.
подняли, но не разбудили?
"В ходе проведения разбирательства предварительно установлено, что водитель "Волги" не имел права управления транспортным средством."
Волгу изъять и продать. Деньги отдать пострадавшей.