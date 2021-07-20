Энергоснабжение барнаульских ковидных госпиталей взяли на особый контроль

Энергоснабжение ковидных госпиталей в Барнауле взяли на особый контроль. Минпромэнергетики Алтайского края обязало все энергокомпании обеспечить бесперебойное электроснабжение медорганизаций региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, указание распространяется на учреждения, оснащённые аппаратами для искусственной вентиляции лёгких и принимающих пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Сейчас Барнаульская сетевая компания взяла на особый контроль 19 медицинских учреждений города. Среди них те, кто уже принимает заболевших пациентов, и те, кто пока находится в резерве. Все больницы проверили на наличие альтернативных источников питания, генераторов, установили исправность оборудования и присутствие в медучреждениях ответственных за электрохозяйство.

Также БСК была проведена проверка технического состояния электрооборудования трансформаторных подстанций, от которых осуществляется электроснабжение больниц. Замечаний не выявлено. Персонал оперативно-диспетчерской службы Барнаульской сетевой компании прошёл инструктаж по действиям в аварийных ситуациях и готов максимально оперативно реагировать на вызовы.