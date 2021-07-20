Такой день. Инфляция в Алтайском крае и уголовное дело после утопления мальчика в реке

В Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%. Это больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело из-за утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Во время движения заложнику удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.

В Алтайском крае насчитывается 1 792 470 избирателей. Далее следуют Бийск (159 707) и Рубцовск (96 326), а пятёрку замыкают Новоалтайск (58 825) и Первомайский район (41 089).