Такой день. Инфляция в Алтайском крае и уголовное дело после утопления мальчика в реке

В Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%. Это больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.
В Алтайском крае следователи завели уголовное дело из-за утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Во время движения заложнику удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.
В Алтайском крае насчитывается 1 792 470 избирателей. Далее следуют Бийск (159 707) и Рубцовск (96 326), а пятёрку замыкают Новоалтайск (58 825) и Первомайский район (41 089).
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20 июля 2021 г., 17:32, ИА "Амител"
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Алтайского края, которых обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает региональный Следком.
"По данным следствия, в вечернее время в одном из сёл Павловского района 29-летний подозреваемый в ходе конфликта и драки решил проучить 40-летнего местного жителя", – сказано в сообщении.
Мужчина попросил о помощи своего 18-летнего знакомого. Вместе они погрузили потерпевшего в багажник и вывезли за пределы населённого пункта.
Во время движения похищенному удалось выбраться из машины. Чтобы скрыться от злоумышленников, он побежал по реке, но утонул.
Расследование уголовного дела продолжается.
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