Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Алтайском крае будет использоваться в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий (УИК) и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), где организуют приём документов и подведение итогов голосования. Об этом в ходе онлайн-конференции 20 июля рассказал руководитель информационного центра крайизбиркома Юрий Сидоров. Всего камерами в регионе будет оборудовано 767 УИКов, это чуть больше, чем на последних президентских выборах в 2018 году (741 участок).

При этом на 1026 участках онлайн-трансляции не будет, так как они не считаются крупными: на каждом из них зарегистрировано менее тысячи избирателей. На этих УИКах поставят видеорегистраторы, которые будут работать в режиме офлайн. В случае спорных ситуаций к записям можно будет обратиться.

Вся информация с камер будет доступна на специальном служебном портале, который предназначен для просмотра видео. Для того чтобы иметь доступ к таким трансляциям, желающие должны записаться в наблюдатели и пройти обучение. В то же время, как заметил Сидоров, в Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, будет ещё один способ посмотреть трансляцию. В региональных избиркомах должны открыться специальные центры наблюдения, сделанные по аналогии с видеостенами из ЦИК России. Сейчас идёт проработка вопроса по технической организации данного помещения и размещению в нём оборудования.

Добавим, при проведении голосования на выборах депутатов Госдумы и АКЗС 208 избирательных участков в крае будут оснащены КОИБами. В Барнауле таких участков будет 111, в Бийске – 50, в Рубцовске – 31, в Новоалтайске – 16.

Общее количество избирательных участков в Алтайском крае, которые будут работать на выборах с 17 по 19 сентября, составляет 1793 УИКа. В том числе предполагается образовать 22 избирательных участка на территории больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также других мест временного пребывания избирателей. Такие участки будут образованы в каждом из районов Барнаула, а также в Алейске, Белокурихе и Рубцовске.

Численность избирателей в Алтайском крае по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 792 470 человек.