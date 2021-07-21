Диетолог назвала причины изжоги и рассказала, как с ней бороться

Американский диетолог Викки Петерсен назвала причины появления изжоги и рассказала об эффективных методах борьбы с ней. Её слова приводит Digital Journal.

Как отметила специалист, основные причины изжоги – это стресс, курение, высокое содержание жиров в пище, потребление большого количества кофеина и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Петерсен заметила, что курение и кофеин способны ослабить нижний пищеводный сфинктер, который должен предотвращать попадание еды из желудка обратно в пищевод. У людей с лишним весом часто бывают ослаблены мышцы живота и диафрагма, которая принимает участие в работе пищеварительного тракта. Их неправильная работа в результате грозит проблемами с перевариванием еды и изжогой. Стресс же вводит организм в состояние "бей или беги", что приводит к неперевариванию пищи.

Чтобы побороть жжение, диетолог посоветовала есть медленно, хорошо пережёвывая пищу. Кроме того, нельзя ложиться спать после еды. По словам Петерсен, спортом лучше заниматься на голодный желудок.