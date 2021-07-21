В "Ростехе" оценили спрос на новейший российский истребитель Checkmate

Спрос на международном рынке военной авиатехники на новейший российский истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.
Как пишут "Известия", в первую очередь новый лёгкий истребитель ориентировали на страны Африки, Индию и Вьетнам. Там спрос в ближайшее время составит минимум 300 самолётов.
Стоимость одной единицы – 25-30 млн долларов. Как отметили в "Ростехе", Checkmate сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.
Комментарии
Люди в космос уже летают
Для 21.07.2021 07:43
- гость -
Так то, мы еще 60 лет назад слетали в космос!
21.07.2021 07:43
- гость -
Люди в космос уже летают
***
Собаки всё равно раньше полетели и что? Как мочились на столбы, так и мочатся...
В космос летают, а как вирус лечить не знают
Ну да русский самолёт если по-английски назвать, то сразу +100 к надёжности и крутизне. Вот же с Суперджетом прокатило....
Интерес к самолёту есть в Африке, Индии и Вьетнаме.
Продаем в долг и позже списываем долги - идеальная бизнес-модель
А также он самоуничтожается как и ИВЛ ихнева производства...... Куплю книгу : - Как перестать ржать над планами РОСПИЛТЕХА.
21.07.2021 09:10
- гость -
Чушь не неси, щас тока за деньги продают, никаких в долг.
21.07.2021 09:12
гость
Купи книгу - "Как думать головой, а не ж"пой".
21.07.2021 08:48
- гость -
Ну да русский самолёт если по-английски назвать, то сразу +100 к надёжности и крутизне.
Тоже удивило сочетание - российский истребитель и его название) это из серии - как вы лодку назовете, так она и поплывет?)..
21.07.2021 09:24
- гость -
Да конечно
Это легкий истребитель новой платформы.
Это как раз и придумано на экспорт, в первую очередь для стран третьего мира, так как Китай имеет свои, США, Великобритания, Европа, Швеция - свои истребители.
Чтобы загрузить мощности Ростеха и заработать денег.
Страны третьего мира - вот рынок для самолётостроителей всего мира.
И ценник в 30 специально придуман для соперничества с Ф-35, по аналогии с соперничеством Ф-22 (60 млн баксов) с Су-57 (40-50 млн).
Так и здесь: Ф-35 Лайтнинг2 хотят снизить со 100-130 миллионов до 85, а перспективный Су-75 (Чейкмейт) в минималке 25-30, с вооружением - до 60.
Что тут непонятного?Летит российский истребитель,заметил врага,дальше-шах и мат,конец партии. И дальше летит.
Неожиданно странное название для русского самолёта Checkmate. До этого были Белый лебедь, Стриж, Чайка, Альбатрос, Антей. Даже нацеливание на мировой рынок продаж не оправдывает. Это непатриотично, реально прогиб.
Да ещё в хохлому его покрасить, вот это будет точно шах и мат.
21.07.2021 10:45
М
А французы-то не знали. Назвали свои "Миражи" именем российской группы. Вот, оказывается, почему они не долетели до Сирии. ))
Мне что то непонятно : самолёт русский , а название английское ? К чему бы это ? Показать что вся элита уже продалась с потрохами западу ? Или всё же одумаются и назовут по- русски ?
Судьба нового российского самолёта полностью определяется зарубежным финансированием
Или всё же одумаются и назовут по- русски ?
Например, Бурда. Ой, это опять иностранное...
21.07.2021 13:06
- гость -
Будем считать что ты неудачно пошутил насчет французского Dassault Mirage 2000 ))
21.07.2021 16:08
М
будем считать, что они тоже пошутили, когда не смогли долететь до Сирии. Напомню, что у нас Калибр из Каспия весь до одной таки долетел.