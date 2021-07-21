В "Ростехе" оценили спрос на новейший российский истребитель Checkmate

Спрос на международном рынке военной авиатехники на новейший российский истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Как пишут "Известия", в первую очередь новый лёгкий истребитель ориентировали на страны Африки, Индию и Вьетнам. Там спрос в ближайшее время составит минимум 300 самолётов.

Стоимость одной единицы – 25-30 млн долларов. Как отметили в "Ростехе", Checkmate сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.