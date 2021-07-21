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Новости

В "Ростехе" оценили спрос на новейший российский истребитель Checkmate

, ИА "Амител"
Интерес к самолёту есть в Африке, Индии и Вьетнаме
Фото: nakanune.ru

Фото: nakanune.ru

Спрос на международном рынке военной авиатехники на новейший российский истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Как пишут "Известия", в первую очередь новый лёгкий истребитель ориентировали на страны Африки, Индию и Вьетнам. Там спрос в ближайшее время составит минимум 300 самолётов.

Стоимость одной единицы – 25-30 млн долларов. Как отметили в "Ростехе", Checkmate сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.07.2021 07:43
- гость -

Люди в космос уже летают

21.07.2021 07:56
гость

Для 21.07.2021 07:43
- гость -

Так то, мы еще 60 лет назад слетали в космос!

21.07.2021 08:06
Митенька ржевский

21.07.2021 07:43
- гость -
Люди в космос уже летают
***
Собаки всё равно раньше полетели и что? Как мочились на столбы, так и мочатся...

21.07.2021 08:25
гость

В космос летают, а как вирус лечить не знают

21.07.2021 08:48
- гость -

Ну да русский самолёт если по-английски назвать, то сразу +100 к надёжности и крутизне. Вот же с Суперджетом прокатило....

21.07.2021 09:10
- гость -

Интерес к самолёту есть в Африке, Индии и Вьетнаме.

Продаем в долг и позже списываем долги - идеальная бизнес-модель

21.07.2021 09:12
гость

А также он самоуничтожается как и ИВЛ ихнева производства...... Куплю книгу : - Как перестать ржать над планами РОСПИЛТЕХА.

21.07.2021 09:24
- гость -

21.07.2021 09:10
- гость -

Чушь не неси, щас тока за деньги продают, никаких в долг.

21.07.2021 09:24
- гость -

21.07.2021 09:12
гость

Купи книгу - "Как думать головой, а не ж"пой".

21.07.2021 09:55
- гость -

21.07.2021 08:48
- гость -
Ну да русский самолёт если по-английски назвать, то сразу +100 к надёжности и крутизне.

Тоже удивило сочетание - российский истребитель и его название) это из серии - как вы лодку назовете, так она и поплывет?)..

21.07.2021 09:55
Лукашенко

21.07.2021 09:24
- гость -

Да конечно

21.07.2021 10:06
- гость -

Это легкий истребитель новой платформы.
Это как раз и придумано на экспорт, в первую очередь для стран третьего мира, так как Китай имеет свои, США, Великобритания, Европа, Швеция - свои истребители.
Чтобы загрузить мощности Ростеха и заработать денег.
Страны третьего мира - вот рынок для самолётостроителей всего мира.
И ценник в 30 специально придуман для соперничества с Ф-35, по аналогии с соперничеством Ф-22 (60 млн баксов) с Су-57 (40-50 млн).
Так и здесь: Ф-35 Лайтнинг2 хотят снизить со 100-130 миллионов до 85, а перспективный Су-75 (Чейкмейт) в минималке 25-30, с вооружением - до 60.

21.07.2021 10:10
- гость -

Что тут непонятного?Летит российский истребитель,заметил врага,дальше-шах и мат,конец партии. И дальше летит.

21.07.2021 10:45
М

Неожиданно странное название для русского самолёта Checkmate. До этого были Белый лебедь, Стриж, Чайка, Альбатрос, Антей. Даже нацеливание на мировой рынок продаж не оправдывает. Это непатриотично, реально прогиб.

21.07.2021 11:24
- гость -

Да ещё в хохлому его покрасить, вот это будет точно шах и мат.

21.07.2021 13:06
- гость -

21.07.2021 10:45
М

А французы-то не знали. Назвали свои "Миражи" именем российской группы. Вот, оказывается, почему они не долетели до Сирии. ))

21.07.2021 13:37
- гость -

Мне что то непонятно : самолёт русский , а название английское ? К чему бы это ? Показать что вся элита уже продалась с потрохами западу ? Или всё же одумаются и назовут по- русски ?

21.07.2021 14:29
САДОВОД

Судьба нового российского самолёта полностью определяется зарубежным финансированием

21.07.2021 14:48
- гость -

Или всё же одумаются и назовут по- русски ?

Например, Бурда. Ой, это опять иностранное...

21.07.2021 16:08
М

21.07.2021 13:06
- гость -

Будем считать что ты неудачно пошутил насчет французского Dassault Mirage 2000 ))

21.07.2021 16:16
- гость -

21.07.2021 16:08
М

будем считать, что они тоже пошутили, когда не смогли долететь до Сирии. Напомню, что у нас Калибр из Каспия весь до одной таки долетел.

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