Названа доля жителей Алтайского края, заразившихся коронавирусом после прививки

Только 0,23% привитых от коронавируса жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации. Как сообщает "Ъ-Сибирь" со ссылкой на региональный Минздрав, на 20 июля прививку от коронавируса поставили 441,3 тысячи человек: 125,1 тыс. жителей сделали первую прививку; 316,2 тыс. вакцинировались полностью.

Выяснилось, что в других регионах Сибири число заболевших после вакцинации выше. В Минздраве Красноярского края сообщили о 1,2% заразившихся после вакцинации. При этом тяжёлое течение болезни отмечено у 0,1% привитых. Всего на 16 июля там прошли вакцинацию свыше 526 тысяч жителей, из которых около 371 тысяча – двумя компонентами.

В Кемеровской области процент заболевших после иммунизации составляет 0,5%. На 20 июля там вакцинировано более 611,7 тысячи человек.

Напомним, что ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом. Причём в большинстве случаев болезнь протекает легко и лишь 5% из них требуется госпитализация.