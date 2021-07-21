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Новости

Названа доля жителей Алтайского края, заразившихся коронавирусом после прививки

, ИА "Амител"
В других регионах Сибири этот показатель оказался выше
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Только 0,23% привитых от коронавируса жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации. Как сообщает "Ъ-Сибирь" со ссылкой на региональный Минздрав, на 20 июля прививку от коронавируса поставили 441,3 тысячи человек: 125,1 тыс. жителей сделали первую прививку; 316,2 тыс. вакцинировались полностью.

Выяснилось, что в других регионах Сибири число заболевших после вакцинации выше. В Минздраве Красноярского края сообщили о 1,2% заразившихся после вакцинации. При этом тяжёлое течение болезни отмечено у 0,1% привитых. Всего на 16 июля там прошли вакцинацию свыше 526 тысяч жителей, из которых около 371 тысяча – двумя компонентами.

В Кемеровской области процент заболевших после иммунизации составляет 0,5%. На 20 июля там вакцинировано более 611,7 тысячи человек.

Напомним, что ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом. Причём в большинстве случаев болезнь протекает легко и лишь 5% из них требуется госпитализация.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.07.2021 08:26
- гость -

Не ставьте прививку и будете ходить здоровые и счастливые как украинцы. Там меньше 200 заболевших в сутки на всю страну.

21.07.2021 08:27
М

А где количество умерших\госпитализированных от других заболеваний и обострений, вызванных вакцинацией?
Хотя о чём это я? Такая статистика нарабатывается годами и уже после этого складывается целостная картина побочных явлений и последствий.

21.07.2021 08:39
- гость -

Бумага стерпит

21.07.2021 08:51
- гость -

врут и не краснеют, а вы бараны идите ставьте прививки, бееее

21.07.2021 08:54
алекс

ну это капля в море

21.07.2021 09:13
- гость -

21.07.2021 08:26
- гость -

Странно, а статистика говорит обратное.
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (21.07.2021)
+1134 (сегодня)
+717 (вчера)
Кто-то звездит, по-моему все-таки вы.

21.07.2021 09:15
гость

Под сталом. Семьями привитые болеют. Ну как так врать то можно (( Стыдно за страну.

21.07.2021 09:15
- гость -

21.07.2021 08:27
М

У вас какие-то доисторическое понимание медицины. Вон Аргентина провакцинировала тремя видами вакцин миллионы людей. Через месяц выкатила статистику по всем трем, с указанием количества и видов побочек.

21.07.2021 09:16
- гость -

21.07.2021 09:15
гость

Факты есть? Или просто воздух испортил?

21.07.2021 09:47
- гость -

21.07.2021 08:27
М
А где количество умерших\госпитализированных от других заболеваний и обострений, вызванных вакцинацией?

Поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной. Оценил свои риски, пошел поставил. Или не поставил. Привлекать к ответственности надо одинаково тех, кто отговаривает от вакцинации и тех, кто к ней принуждает разными способами.

21.07.2021 09:49
- гость -

Ключевое: заболели после прививки, т.е. осложнение. А привитых сколько среди заболевших?

21.07.2021 09:51
- гость -

Кстати, если привитые среди вновь заболевших все же есть, то это очень тревожный звоночек, т.к привитых меньше, чем не привитых и, если они все же попадают в статистику, то все ли в порядке с вакциной?

21.07.2021 09:57
- гость -

21.07.2021 08:26
- гость -

Не ставьте прививку и будете ходить здоровые и счастливые как украинцы. Там меньше 200 заболевших в сутки на всю страну.


Это пока для них вакцин, в нужном количестве, не нашли. Как найдут, все у них будет, сразу третья (или уже четвертая) волна, накроет.

21.07.2021 10:00
гость

Только 0,23% привитых от коронавируса жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации.

Дааа, цифры наш минздрав рисовать умеет)))) талант не пропьешь)))) И пофигу, что привитые семьями лежат в ковидках.
АК - деревня маленькая, тут правду не скроешь. Хотя, эти цифры же просто для отчета в Москву....) Тогда можно)))

21.07.2021 10:28
- гость -

21.07.2021 10:00
гость
Какие цифры у вас? Назовите источник ваших цифр. Уверен, это ваше личное "убедительное" мнение.
Типа того дурачка, что с утра пробежался по всем веткам про Ковид и нагадил про свою Хохляндию.

21.07.2021 11:03
- гость -

21.07.2021 09:51
- гость -
Кстати, если привитые среди вновь заболевших все же есть, то это очень тревожный звоночек

Привитых хотя бы одним компонентом по России 23 % и до 1 % заболевших привитых. Почувствуйте разницу.

21.07.2021 11:16
гость

Прививаться надо! Но в разгар ли эпидемии?
0,23% от числа привитых в АК, это низкий показатель.
Но процент от общего числа заболевших за прошедший месяц (около 6 тыс чел в АК по статистике), это уже не мало!
(441,3 тыс вакцинированных - 0,23% это около 1000 чел, а всего заболевших за месяц 6тыс)
Надежда только на то, что они действительно более легко переносят ковид

21.07.2021 12:10
гость

21.07.2021 09:15
гость

Факты есть? Или просто воздух испортил?

куча. но людей подставлять не хочу. У нас в стране щас за все уволить могут. Но вы как всегда скажете вранье. Верьте нашему правительству дальше(( Жаль страна уже все (

21.07.2021 12:10
гость

оказывается Минздрав не знает, заразен, или нет человек после прививки!!!! А жизнь показывает - заразен, да ещё как. Третья, четвёртая волна - уже когда вакцинированные заражают здоровых. Среди вновь заболевших - те, кто поставил прививку уже после первого выздоровления. Этот документ - правила вакцинации населения, в котором чётко прописано, что минздрав не знает заражают привитые здоровых, или нет.

21.07.2021 12:18
гость

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом

Купите уже в Китае вакцину! У них за вчерашние сутки 7 человек выявили из 1,4 миллиарда человек

21.07.2021 12:20
гость

наберите в интернете "Временные методические рекомендации. Порядок вакцинации взрослого населения против Covi - 19. Это документ Минздрава, где чётко прописано, что сейчас неизвестно, заражают привитые здоровых или нет Ссылка на документ почему-то в комментарии не проявляется

21.07.2021 12:42
- гость -

21.07.2021 12:18
гость
Купите уже в Китае вакцину!

Купите и привейтесь, если уж вас так прёт.

21.07.2021 12:44
- гость -

21.07.2021 12:10
гость
То есть, ваша "куча" фактов - это слова каких-то ваших знакомых? Ну, раз вы подставлять не хотите.
Извините, но это не факт, это субъективное мнение какого-то непонятного человека. И пускай он даже врач - он вполне может оказаться врачом-коновалом с тройками в дипломе АГМУ.

21.07.2021 13:01
- гость -

21.07.2021 12:44
- гость -
И пускай он даже врач - он вполне может оказаться врачом-коновалом с тройками в дипломе АГМУ.

Коновалов-то учат не в АГМУ, а в сельхозе на ветеринарном!

21.07.2021 13:06
гость21.07.2021 12:44 - г

21.07.2021 12:44
- гость -

Куча это врачей медсестр. Вы слепы. Коновал по ходу вы в своей работе (

21.07.2021 13:39
гость

21.07.2021 12:42
- гость -
Купите и привейтесь, если уж вас так прёт

Вчера 273 человека поперло и так каждый день. И вас и ваших родных попереть может. Чем раньше тут появится эффективная вакцина, вам же лучше будет. Будут по 7 человек в день выявлять, как в Китае, больницы будут свободней, скорые будут быстрей приезжать

21.07.2021 13:40
гость

8-26,да друзья мои там...

21.07.2021 13:45
- гость -

21.07.2021 08:26
- гость -
Не ставьте прививку и будете ходить здоровые и счастливые как украинцы.
------------
Зашибись, реклама...

21.07.2021 14:20
- гость -

21.07.2021 13:06
гость21.07.2021
куча врачей и медсестёр что? Что они делают или что они говорят? Они кто? Рядовые врачи и рядовые медсестры. Это ваш уровень аргументации? А что завхоз больницы Василий думает по этому поводу?

21.07.2021 13:39
гость
То есть вы "авторитетно" считаете китайскую вакцину эффективной, а Спутник нет? А вы кто? Вы вирусолог? Вы доктор медицинских наук? У вас есть данные по эффективности? Китайскую вакцину ВОЗ одобрила?

21.07.2021 15:35
- гость -

Конечно у него есть факты, но он их не предъявит, т.к. это секретная информация (именно так нас учат американцы).
Из всех моих знакомых, привившихся от ковида заболели двое (правда муж и жена), перенесли в легкой форме и через неделю сдали два отрицательных пцр теста.

21.07.2021 15:39
- гость -


21.07.2021 12:10
гость
Метод госдепа в дейтвии. У меня есть доказательства, но я Вам их не покажу, просто поверьте мне, ведь честнее меня нет никого.

21.07.2021 15:40
- гость -

Тут вот, что еще интересно. В "заболевших после прививки" попадают еще и те, кто прививку якобы ставил, но за денежку попросил медсестру его дозу вакцины в раковину вылить и получил сертификат. знаю таких пару десятков.

21.07.2021 15:43
- гость -


21.07.2021 12:18
гость
У них и до вакцины меньше заболевших было. Просто там четко соблюдаются правила.
Вот пока в Индии лупили палками тех, кто нарушал режим самоизоляции у них все хорошо было, а как только перестали, так и захлебнулись. Нужно и у нас антимасочникам профилактический массаж почек делать. тогда и корону одолеем.

21.07.2021 16:29
- гость -

21.07.2021 15:40
- гость -
те, кто прививку якобы ставил, но за денежку попросил медсестру его дозу вакцины в раковину вылить и получил сертификат.

Скоро эта лафа кончится, к сожалению. В прививке похоже есть наночастицы графена, и привитых будут определять бесконтактно, типа как на рамках металлодетектора. Ну а зачем графен там нужен, несложно догадаться. Чтобы не забегали за флажки.

21.07.2021 17:37
- гость -

Да-да, про графен на рен-тв говорили.

23.07.2021 09:14
- гость -

21.07.2021 14:20 ".... У вас есть данные по эффективности? Китайскую вакцину ВОЗ одобрила? ...."

А российскую?

23.07.2021 09:17
- гость -

21.07.2021 15:43
- гость -
... Нужно и у нас антимасочникам профилактический массаж почек делать. тогда и корону одолеем. ....
_____________________________________________

Ты лучше себе профилактический массаж тестикул сделай - всё хоть польза будет.

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