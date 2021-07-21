Суббота, 24 Июль, 04:50

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

Учёные выяснили, что полынь подавляет коронавирус

, ИА "Амител"
На основе вещества, содержащегося в растении, можно сделать лекарство
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Учёные доказали способность содержащегося в полыни артемизинина подавлять коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это первое исследование, которое доказывает возможность создания лекарства от коронавируса на основе артемизинина.

"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всём мире, чем первоначальный уханьский штамм", – написали авторы статьи.

Вскоре специалисты перейдут к следующей фазе испытаний, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на основе производных артемизинина.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.07.2021 09:19
- гость -

Вскоре специалисты перейдут к следующей фазе испытаний, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на основе производных артемизинина.

Приветствую настоечку на полыни, горьковатая правда будет, но лечение сладким не бывает.))

21.07.2021 09:32
- гость -

налегаем на абсент

21.07.2021 09:36
- гость -

"На основе вещества. содержащегося в растении, можно сделать вакцину" вакцина и лекарство это разные вещи, вы хоть гуглите значения слов

21.07.2021 09:37
- гость -

Ну что, начинаем сметать абсент с полок магазинов....

21.07.2021 09:44
- гость -

Говорят, абсент по особенному в башку бьёт.Тем более человеку непривычному.

21.07.2021 09:46
- гость -

21.07.2021 09:36
- гость -

Меня тоже передёрнуло от слова вакцина. Тем более вакцина из растения. Вот вам наглядный пример: эти люди нас лечат, учат наших детей, строят здания... От этого страшно, а не от появления ОЧЕРЕДНОГО вируса, которым, как и прочими вирусами, переболеваешь, и живёшь дальше.

21.07.2021 09:53
- гость -

Говорят, ещё кора дуба и подорожник помогают. Но только россиянам.

21.07.2021 09:54
- гость -

21.07.2021 09:46
- гость -
Вот вам наглядный пример: эти люди нас лечат, учат наших детей, строят здания...

Амик вас лечит или ученые из Дании?

21.07.2021 09:57
- гость -

Эх, если бы природа сделала лист подорожника клейким с одной стороны, это был бы переворот в медицине...

21.07.2021 10:01
- гость -

21.07.2021 09:54
- гость -
Все буквы не осилил? Я про заголовок. Заголовок конкретно этой новости журналист из Дании придумал?

21.07.2021 10:03
- гость -

21.07.2021 09:54
- гость -

Подправили. Надеюсь и краткую теорию о различии вакцин и лекарств прочитали

21.07.2021 10:14
- гость -

А в равных пропорциях с коноплей- вообще бомба. Ни один вирус не страшен.

21.07.2021 10:18
- гость -

А то ещё настойка коры мангового дерева,говорят, хорошо помогает.Правда от неё зубы лишние вырастают.

21.07.2021 10:34
- гость -

21.07.2021 10:01
- гость -
Достаточно было прочитать первоисточник: РИА Новости лишь только сообщило, что такой вывод сделали исследователи из Дании и Германии под руководством доктора Юйонг Чжоу (Yuyong Zhou) из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора (Kerry Gilmore) из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии.

21.07.2021 10:35
- гость -

Открыли америку!
Ещё наши предки успешно лечили все болезни сорняками.

21.07.2021 10:39
АБОРИГЕН

Не понятно в чем новость. Лекарствами на основе артемизинина давно лечат тропическую малярию.

21.07.2021 11:07
- гость -

Мефлохин вроде бы уже делали из полыни. И Артеземин продается, правда ценник 9 тысяч.

21.07.2021 11:16
- гость -

21.07.2021 09:44
- гость -

Который дорогой, с того ведёт....

21.07.2021 11:17
- гость -

Нюанс заключается в том, что абсолютно все синтетические лекарства токсичны и имеют часто убийственные побочки. В том числе на основе трав.
Но употребление самих трав в виде настоев и порошков абсолютно нетоксично!
Если это, конечно, не ядовитые травы типа болиголова, которыми, между тем, успешно лечат рак и другие смертельные болезни.

21.07.2021 11:28
- гость -

Ну все.. теперь всю полынь сожрут. Ее и так немного в последние годы. Только ее отравиться легко.

21.07.2021 11:29
- гость -

Не удивлюсь, если теперь признают полынь наркотической, и подлежащей уничтожению. А, да, и срок за выращивание.

21.07.2021 13:09
- гость -

21.07.2021 11:28
- гость -

В первоисточнике есть примечание, что в качестве профилактики полынные вещества не действуют, только для лечения.

21.07.2021 15:15
- гость -

Эти ученые случайно не из британии?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.