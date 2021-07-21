Учёные выяснили, что полынь подавляет коронавирус

Учёные доказали способность содержащегося в полыни артемизинина подавлять коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это первое исследование, которое доказывает возможность создания лекарства от коронавируса на основе артемизинина.

"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всём мире, чем первоначальный уханьский штамм", – написали авторы статьи.

Вскоре специалисты перейдут к следующей фазе испытаний, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на основе производных артемизинина.