Учёные выяснили, что полынь подавляет коронавирус

Учёные доказали способность содержащегося в полыни артемизинина подавлять коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это первое исследование, которое доказывает возможность создания лекарства от коронавируса на основе артемизинина.
"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всём мире, чем первоначальный уханьский штамм", – написали авторы статьи.
Вскоре специалисты перейдут к следующей фазе испытаний, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на основе производных артемизинина.
Комментарии
Вскоре специалисты перейдут к следующей фазе испытаний, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на основе производных артемизинина.
Приветствую настоечку на полыни, горьковатая правда будет, но лечение сладким не бывает.))
налегаем на абсент
"На основе вещества. содержащегося в растении, можно сделать вакцину" вакцина и лекарство это разные вещи, вы хоть гуглите значения слов
Ну что, начинаем сметать абсент с полок магазинов....
Говорят, абсент по особенному в башку бьёт.Тем более человеку непривычному.
21.07.2021 09:36
- гость -
Меня тоже передёрнуло от слова вакцина. Тем более вакцина из растения. Вот вам наглядный пример: эти люди нас лечат, учат наших детей, строят здания... От этого страшно, а не от появления ОЧЕРЕДНОГО вируса, которым, как и прочими вирусами, переболеваешь, и живёшь дальше.
Говорят, ещё кора дуба и подорожник помогают. Но только россиянам.
21.07.2021 09:46
- гость -
Вот вам наглядный пример: эти люди нас лечат, учат наших детей, строят здания...
Амик вас лечит или ученые из Дании?
Эх, если бы природа сделала лист подорожника клейким с одной стороны, это был бы переворот в медицине...
21.07.2021 09:54
- гость -
Все буквы не осилил? Я про заголовок. Заголовок конкретно этой новости журналист из Дании придумал?
21.07.2021 09:54
- гость -
Подправили. Надеюсь и краткую теорию о различии вакцин и лекарств прочитали
А в равных пропорциях с коноплей- вообще бомба. Ни один вирус не страшен.
А то ещё настойка коры мангового дерева,говорят, хорошо помогает.Правда от неё зубы лишние вырастают.
21.07.2021 10:01
- гость -
Достаточно было прочитать первоисточник: РИА Новости лишь только сообщило, что такой вывод сделали исследователи из Дании и Германии под руководством доктора Юйонг Чжоу (Yuyong Zhou) из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора (Kerry Gilmore) из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии.
Открыли америку!
Ещё наши предки успешно лечили все болезни сорняками.
Не понятно в чем новость. Лекарствами на основе артемизинина давно лечат тропическую малярию.
Мефлохин вроде бы уже делали из полыни. И Артеземин продается, правда ценник 9 тысяч.
21.07.2021 09:44
- гость -
Который дорогой, с того ведёт....
Нюанс заключается в том, что абсолютно все синтетические лекарства токсичны и имеют часто убийственные побочки. В том числе на основе трав.
Но употребление самих трав в виде настоев и порошков абсолютно нетоксично!
Если это, конечно, не ядовитые травы типа болиголова, которыми, между тем, успешно лечат рак и другие смертельные болезни.
Ну все.. теперь всю полынь сожрут. Ее и так немного в последние годы. Только ее отравиться легко.
Не удивлюсь, если теперь признают полынь наркотической, и подлежащей уничтожению. А, да, и срок за выращивание.
21.07.2021 11:28
- гость -
В первоисточнике есть примечание, что в качестве профилактики полынные вещества не действуют, только для лечения.
Эти ученые случайно не из британии?