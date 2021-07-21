Власти Белокурихи опровергли наличие ковидного обсерватора в многоквартирном доме

Мэр Белокурихи Константин Базаров опроверг наличие обсерватора для пациентов с коронавирусом в жилой многоэтажке. По его словам, этого в городе-курорте нет и не было, а информацию в соцсетях об этом подали некорректно.

Напомним, 17 июля в паблике "Белокуриха инфо" появилось сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома по улице Советской якобы развернули обсерватор для больных ковидом. Очевидица утверждала, что заражённых будто бы привозили из одного из санаториев, но туристы не соблюдали самоизоляцию и спокойно гуляли по городу.

По мнению градоначальника, шум подняли из-за инфицированного ковидом приезжего, который как раз и не сидел на самоизоляции. Отдыхающий снял квартиру, а позже выяснилось, что он заражён, пишет "Толк".

"Когда информацию начали публиковать в социальных сетях, мы ещё раз проинформировали об этом инциденте Роспотребнадзор и полицию, и ещё раз обработали подъезд. В понедельник, 19 июля, там уже никого не было", – сказал глава города.

В комитете по связям с общественностью и СМИ Белокурихи также сообщили, что администрация города уже приняла меры к устранению нарушений правил самоизоляции и карантинных мер. Кроме того, названную в сообщениях квартиру освободили от носителей инфекции, а в подъезде выполнили санобработку.