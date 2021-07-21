Барнаулец украл металлолом с чужой дачи и попался полиции

В Барнауле 58-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже металлических изделий с приусадебного участка дачи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что металл он приобрёл при покупке дома для его дальнейшего строительства. Сумма причинённого ущерба, по его оценке, составила 10 тысяч рублей.

"В ходе отработки сообщения сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее судимый за мошенничество 38-летний барнаулец. Мужчина дал признательные показания", – сказано в сообщении.

Во время допроса он признался, что похищенное погрузил в автомобиль службы заказов такси и сдал в пункт приёма металлолома. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".