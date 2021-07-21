Главу ГИБДД Ставропольского края подозревают в получении многомиллионных взяток

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подопечных арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.

По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей. Деньги они получали на протяжении нескольких лет, изготавливая документы для лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона.