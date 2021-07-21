Главу ГИБДД Ставропольского края подозревают в получении многомиллионных взяток

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подопечных арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей. Деньги они получали на протяжении нескольких лет, изготавливая документы для лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона.
Комментарии
Кстати, что то про нашего Вадика-всемогущего что то не слышно. Посадили или опустили?
А ничего, что такая ситуация в каждом первом краевом или областном управлении ГИБДД? Почему именно Ставропольский край?
В других-то регионах совсем всё по-другому. Начальники полиции и т.д живут скромно, на одну зарплату, в порочащих связях не замечены.
Просто выбор пал как-то именно на этого товарища.
Наш вон бывший откинулся уже и теперь абсолютно честный гражданин, с теми же котеджами
По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей.
Может быть миллиардов? Судя по фотографиям коттеджа с золотыми унитазами, 19 лямов на сами стены бы не хватило, а тут на всю шайку
Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ??? Вот они враги народа - истинное их лицо!
Именно что такая ситуация в каждом первом управлении (( И не только в гиббд...Но и во всех структурах выше по ступенькам...
Там только один позолоченный унитаз стоит около 150 тысяч...
21.07.2021 10:50
- гость -
По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей.
Может быть миллиардов? Судя по фотографиям коттеджа с золотыми унитазами, 19 лямов на сами стены бы не хватило, а тут на всю шайку
Надо понимать разница ушла в фонд борьбы с преступностью))
Любопытная деталь - задержанный гаишник - креатура генерала Олдака, который хорошо известен жителям края.
Как только крыша гайца в лице Олдака ушла в отставку, накрыли и гайца.
А вообще закрыли 35 человек из областного управления.
Почему Ставрополь? Зерно. Ставрополь выращивает много пшеницы, и ее гонят на экспорт в черноморские портовые хабы. Ребятки решили снять пенки на трафике зерновых. Плюс номера и прочее.
Зам главы гибдд в Воронеже тоже приняли вчера, тоже без фантазии , 22 квартирки.
21.07.2021 10:55
- гость -
Там только один позолоченный унитаз стоит около 150 тысяч...
Всё равно для СМИ он будет золотой, как ни крути.
Уцепились за этот унитаз, как за балалайку.
Это такой едросовский ритуал : перед выборами нужно принести жертву
Всем давным-давно известно, что абсолютно все силовые структуры в нашем воровском зазеркалье построены по принципу воровской пирамиды. Сотрудники обязаны "кормиться", сдавать "откат" командиру, а тот в свою очередь "откатывать" выше. И так до самого верха.
Берут же только тех, кто берёт не по чину и не откатывает положенное наверх.
Как обычно не разочаровал "интеллектуальный" и "культурный" уровень слуги народного. Судя по дому и обстановки внутри, он не выше чем у цыг из 90-х торговавших наркотой.
На нюрнбергском процессе такие же слуги народные вопили: - "я выполнял приказ" - никого это не спасло!! Это все конченные тарасы, и место им самое поганое, лучше расстреливать!
21.07.2021 11:03
гость
Зам главы гибдд в Воронеже тоже приняли вчера, тоже без фантазии , 22 квартирки.
Накопали ещё Родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей.
Это винтики из нынешней вертикали власти.
21.07.2021 11:37
гость
Нюрнбергский процесс - процесс по преступлениям фашистов против человечества.
Взятка - состав уголовного преступления согласно УК.
Какая связь между ними? Вы больной?
Отсидит полгода и в банк начальником пойдет работать. есть с кого опыт брать.
А 500 млн домик строила жена вместе с родней, так что все норм.
Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подопечных арестованы
Их едросы арестовали? Это неплохо, либерасты при ЕБН своих либерастов не трогали, только комуняк
либерасты при ЕБН своих либерастов не трогали
Потому что либерасты взяток не брали. Либерасты все честные. У них светлые лица
21.07.2021 12:22
гость
и нимбы над головами... и вода пред ними расступалась...
21.07.2021 10:50
гость
Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ??? Вот они враги народа - истинное их лицо!
Так делали при коммунистах, а потом свалил всю вину на Сталина кукурузник.
При чем потомки вот таких хапуг до сих пор орут с пеной у рта что их гнобила совеска власть.
Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ???
Вот вы кровожадный... да просто отобрать ВСЕ, и на руководящие должности не назначать. Пусть средним классом поживут, это для них и так удар ударов)
Судя по количеству задержанных, пора в лагерях ставить золотые унитазы. Шутка юмора, но все же, до чего слаб обычный человек.
Вот такие и страну развалили . Веры нет к власти. Грош цена.
21.07.2021 13:56
- гость -
Их кто арестовал? Вы или власть?
Отчего власти не верите? Не верите, что ментов арестовали?
Лет 6 назад полковник полиции Захарченко попался почти с десятком миллиардов на хате.Так 13 лет накрутили: не сберёг,гад,общаг.