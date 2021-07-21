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Новости

Главу ГИБДД Ставропольского края подозревают в получении многомиллионных взяток

, ИА "Амител"
Вместе с ним задержали ещё шесть человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подопечных арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.

По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей. Деньги они получали на протяжении нескольких лет, изготавливая документы для лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.07.2021 10:42
- гость -

Кстати, что то про нашего Вадика-всемогущего что то не слышно. Посадили или опустили?

21.07.2021 10:44
АБОРИГЕН

А ничего, что такая ситуация в каждом первом краевом или областном управлении ГИБДД? Почему именно Ставропольский край?

21.07.2021 10:46
- гость -

В других-то регионах совсем всё по-другому. Начальники полиции и т.д живут скромно, на одну зарплату, в порочащих связях не замечены.
Просто выбор пал как-то именно на этого товарища.
Наш вон бывший откинулся уже и теперь абсолютно честный гражданин, с теми же котеджами

21.07.2021 10:50
- гость -

По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей.
Может быть миллиардов? Судя по фотографиям коттеджа с золотыми унитазами, 19 лямов на сами стены бы не хватило, а тут на всю шайку

21.07.2021 10:50
гость

Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ??? Вот они враги народа - истинное их лицо!

21.07.2021 10:54
- гость -

Именно что такая ситуация в каждом первом управлении (( И не только в гиббд...Но и во всех структурах выше по ступенькам...

21.07.2021 10:55
- гость -

Там только один позолоченный унитаз стоит около 150 тысяч...

21.07.2021 10:58
- гость -

21.07.2021 10:50
- гость -
По данным следствия, общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей.
Может быть миллиардов? Судя по фотографиям коттеджа с золотыми унитазами, 19 лямов на сами стены бы не хватило, а тут на всю шайку

Надо понимать разница ушла в фонд борьбы с преступностью))

21.07.2021 10:59
- гость -

Любопытная деталь - задержанный гаишник - креатура генерала Олдака, который хорошо известен жителям края.
Как только крыша гайца в лице Олдака ушла в отставку, накрыли и гайца.

А вообще закрыли 35 человек из областного управления.

Почему Ставрополь? Зерно. Ставрополь выращивает много пшеницы, и ее гонят на экспорт в черноморские портовые хабы. Ребятки решили снять пенки на трафике зерновых. Плюс номера и прочее.

21.07.2021 11:03
гость

Зам главы гибдд в Воронеже тоже приняли вчера, тоже без фантазии , 22 квартирки.

21.07.2021 11:14
- гость -

21.07.2021 10:55
- гость -
Там только один позолоченный унитаз стоит около 150 тысяч...

Всё равно для СМИ он будет золотой, как ни крути.
Уцепились за этот унитаз, как за балалайку.

21.07.2021 11:18
- гость -

Это такой едросовский ритуал : перед выборами нужно принести жертву

21.07.2021 11:23
- гость -

Всем давным-давно известно, что абсолютно все силовые структуры в нашем воровском зазеркалье построены по принципу воровской пирамиды. Сотрудники обязаны "кормиться", сдавать "откат" командиру, а тот в свою очередь "откатывать" выше. И так до самого верха.
Берут же только тех, кто берёт не по чину и не откатывает положенное наверх.

21.07.2021 11:28
АБОРИГЕН

Как обычно не разочаровал "интеллектуальный" и "культурный" уровень слуги народного. Судя по дому и обстановки внутри, он не выше чем у цыг из 90-х торговавших наркотой.

21.07.2021 11:37
гость

На нюрнбергском процессе такие же слуги народные вопили: - "я выполнял приказ" - никого это не спасло!! Это все конченные тарасы, и место им самое поганое, лучше расстреливать!

21.07.2021 11:48
- гость -

21.07.2021 11:03
гость
Зам главы гибдд в Воронеже тоже приняли вчера, тоже без фантазии , 22 квартирки.

Накопали ещё Родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей.

21.07.2021 11:49
- гость -

Это винтики из нынешней вертикали власти.

21.07.2021 11:55
- гость -

21.07.2021 11:37
гость
Нюрнбергский процесс - процесс по преступлениям фашистов против человечества.
Взятка - состав уголовного преступления согласно УК.
Какая связь между ними? Вы больной?

21.07.2021 12:08
гость

Отсидит полгода и в банк начальником пойдет работать. есть с кого опыт брать.
А 500 млн домик строила жена вместе с родней, так что все норм.

21.07.2021 12:11
гость

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подопечных арестованы

Их едросы арестовали? Это неплохо, либерасты при ЕБН своих либерастов не трогали, только комуняк

21.07.2021 12:22
гость

либерасты при ЕБН своих либерастов не трогали

Потому что либерасты взяток не брали. Либерасты все честные. У них светлые лица

21.07.2021 12:31
Иsтина

21.07.2021 12:22
гость

и нимбы над головами... и вода пред ними расступалась...

21.07.2021 12:33
- гость -

21.07.2021 10:50
гость
Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ??? Вот они враги народа - истинное их лицо!

Так делали при коммунистах, а потом свалил всю вину на Сталина кукурузник.
При чем потомки вот таких хапуг до сих пор орут с пеной у рта что их гнобила совеска власть.

21.07.2021 12:42
- гость -

Вот почему таких всемогущих к стенке не ставят, а родственников по лагерям не сгноят ???

Вот вы кровожадный... да просто отобрать ВСЕ, и на руководящие должности не назначать. Пусть средним классом поживут, это для них и так удар ударов)

21.07.2021 13:30
- гость -

Судя по количеству задержанных, пора в лагерях ставить золотые унитазы. Шутка юмора, но все же, до чего слаб обычный человек.

21.07.2021 13:56
- гость -

Вот такие и страну развалили . Веры нет к власти. Грош цена.

21.07.2021 14:24
- гость -

21.07.2021 13:56
- гость -
Их кто арестовал? Вы или власть?
Отчего власти не верите? Не верите, что ментов арестовали?

21.07.2021 17:31
- гость -

Лет 6 назад полковник полиции Захарченко попался почти с десятком миллиардов на хате.Так 13 лет накрутили: не сберёг,гад,общаг.

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