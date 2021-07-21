В Бийске установят умные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает "Бийское телевидение".
Новое оборудование позволит не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но ещё и анализировать трафик на указанном участке. По словам замглавы Бийска Евгения Пазникова, они также будут учитывать поток грузовых автомобилей.
Отмечается, что в рамках реализации проекта "Умный город" подобные камеры будут установлены в парках и скверах наукограда.
Ранее сообщалось, что несколько комплексов фото- и видеофиксации нарушений в 2022 году появятся в Барнауле.
Комплексы разместят по следующим адресам:
– пересечение проспектов Ленина и Строителей;
– проспект Социалистический и улица Молодёжная;
– ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;
– ул. А. Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады;
– улицы С. Западная и ул. Юрина;
– пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).
Комментарии
умные камеры? походу 5 джи под прикрытием короновируса со спутников установили
за интернет можно не платить?
А дур куда денут?
Новость про Бийск, а адреса установки камер барнаульские. Бийские адреса огласите пожалуйста.
5 джи -это лазерное оружие-так народ говорит и потому как только смена власти -так сразу 3джи.