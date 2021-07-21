В Бийске установят умные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает "Бийское телевидение".

Новое оборудование позволит не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но ещё и анализировать трафик на указанном участке. По словам замглавы Бийска Евгения Пазникова, они также будут учитывать поток грузовых автомобилей.

Отмечается, что в рамках реализации проекта "Умный город" подобные камеры будут установлены в парках и скверах наукограда.

Ранее сообщалось, что несколько комплексов фото- и видеофиксации нарушений в 2022 году появятся в Барнауле.

Комплексы разместят по следующим адресам:

– пересечение проспектов Ленина и Строителей;

– проспект Социалистический и улица Молодёжная;

– ул. Энтузиастов и ул. С. Поляна;

– ул. А. Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады;

– улицы С. Западная и ул. Юрина;

– пересечение пр. Ленина и ул. Пионеров (после реконструкции перекрёстка).