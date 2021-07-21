Алтайские легкоатлеты победили на Кубке России

Алтайские легкоатлеты Полина Миллер и Савелий Савлуков победили в беге на 400 метров на Кубке России в Брянске. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Соревнования проходили с 17 по 18 июля на стадионе "Десна". В них участвовали спортсмены из 62 регионов страны. Представители Алтайского края завоевали две золотые медали в первый же день.

Полина Миллер пробежала 400 метров с результатом 51,18 секунды, при этом её личный рекорд составляет 50,76 секунды. Савелий Савлуков также был самым быстрым в круговом забеге – 46,53 с (личный рекорд – 46,07).