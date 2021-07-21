РФС выбирает тренера для сборной России из трёх кандидатов

РФС подбирает тренера для сборной России по футболу из трёх кандидатов. В шорт-лист входит Валерий Карпин, Курбан Бердыев и Штефан Кунц.
Как сообщает "Чемпионат", Кунц является фаворитом, а Бердыев – резервный вариант. Валерий Карпин согласился возглавить сборную только совмещая должность с работой в "Ростове".
Кунц – главный тренер молодёжной сборной Германии. Под его руководством молодёжка дважды становилась чемпионом Европы.
Напомним, что об отставке Станислава Черчесова стало известно после неудовлетворительного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Россияне не смогли выйти из группы.
Комментарии
Карпин поставил РФС условие, что он согласен на пост ГТ сборной при совмещении с постом ГТ ФК Ростов.
Это неприемлемо.
Таково общее для всех условие.
Бердыев - это автобус в игре, и тотальное проникновение в финансы сборной, Бердыев без гарантий своего финконтроля не принимает дела. В прошлых клубах это привело к распилам бюджетов в командах,почитайте ростовскую и казанскую прессу.
Не нужен.
А вот тренер немецкой молодёжки - самое то, умеет доводить молодёжь до игроков взрослой команды Германии, плюс ставит игру в атаку - именно то, что нам нужно.
Нашим футболистам все равно какой тренер, из г.... пулю он не слепит.
21.07.2021 12:46
Жоржик
Венгрия хорошо сыграла на этом ЧЕ? Да вроде неплохо: ничьи с чемпионом мира Францией и с Германией.
А тот же состав сборной России перед ЧЕ дважды играл с венграми и дважды их обыгрывал.
Не игроки причина, а отсутствие тренера вменяемого.