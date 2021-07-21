РФС выбирает тренера для сборной России из трёх кандидатов

РФС подбирает тренера для сборной России по футболу из трёх кандидатов. В шорт-лист входит Валерий Карпин, Курбан Бердыев и Штефан Кунц.

Как сообщает "Чемпионат", Кунц является фаворитом, а Бердыев – резервный вариант. Валерий Карпин согласился возглавить сборную только совмещая должность с работой в "Ростове".

Кунц – главный тренер молодёжной сборной Германии. Под его руководством молодёжка дважды становилась чемпионом Европы.

Напомним, что об отставке Станислава Черчесова стало известно после неудовлетворительного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Россияне не смогли выйти из группы.