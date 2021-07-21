В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19, чем дельта-вариант. Его слова приводит РИА Новости.
"Чем шире распространение (коронавируса, – прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем "дельта", который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и отправить нас в самое начало", – сказал гендиректор ВОЗ, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что дельта-штамм коронавируса, первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. По её словам, с учётом скорости распространения "дельты", штамм может стать доминирующим в мире.
Комментарии
Пусть себе оставят, а нас минует. Амень.
планета сама решила бороться с перенаселением идиотами
о, уже поставили на конвейер здоровье человека. Вакцины начисто убьют естественный иммунитет человека.
Не проще китайцев бомбами забросать ?
Враньё.
В процессе многократных передач вирус всегда наоборот слабеет. Или нам вкидывают следующие рукотворные модификации вируса.
Бесконечная тема…
это для тех кто решил прививаться всегда....
21.07.2021 11:45
- гость -
планета сама решила бороться с перенаселением идиотами
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Это не планета решила, это решила кучка людей.
Их по разному называют. Короче, deep state.
Не зря амеры приводят научные выкладки, что чередование геномов в вирусе просто не могло иметь природное происхождение - такая вероятность близка к нулю.
21.07.2021 12:34
- гость -
Вам от этого легче? Лаборатории существуют уже сотни лет. Вряд ли за всё это время случилась всего одна утечка.
капиталисты развлекаются, новую мировую бойню не хотят, решили таким способом все обнулить и переделить.
21.07.2021 14:23
- гость -
капиталисты развлекаются, новую мировую бойню не хотят, решили таким
Бойня - не похоже, судя по тому, что миллиардеров в США уже померло не мало, и все от последствий ковида. Непредвиденная утечка - возможно, так как штамм оказался ну очень заразен и приспосабливаемый.