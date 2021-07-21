В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19, чем дельта-вариант. Его слова приводит РИА Новости.

"Чем шире распространение (коронавируса, – прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем "дельта", который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и отправить нас в самое начало", – сказал гендиректор ВОЗ, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что дельта-штамм коронавируса, первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. По её словам, с учётом скорости распространения "дельты", штамм может стать доминирующим в мире.