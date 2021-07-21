Барнаульцы рассказали о разбитой дороге на пути к детскому саду

Подписчик сообщества Barnaul22 рассказал о разбитой дороге в одном из дворов города. Яма преграждает жителям района путь к детскому саду и школе.

"Привожу ребёнка каждый день туда и каждый день выезжаю оттуда с "матами", – написал возмущённый горожанин.

По словам мужчины, зимой ситуация становится ещё хуже. Яма покрывается льдом, и тем, кто попал в неё, выбраться почти невозможно.

"Три года уже смотрю на эту дорогу и не понимаю, почему до сих пор никто не обратился по этому вопросу", – задаётся вопросом автор поста.

Ранее сообщалось, что дорожники заделали глубокую яму на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.