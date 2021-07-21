Барнаульцы рассказали о разбитой дороге на пути к детскому саду

Подписчик сообщества Barnaul22 рассказал о разбитой дороге в одном из дворов города. Яма преграждает жителям района путь к детскому саду и школе.
"Привожу ребёнка каждый день туда и каждый день выезжаю оттуда с "матами", – написал возмущённый горожанин.
По словам мужчины, зимой ситуация становится ещё хуже. Яма покрывается льдом, и тем, кто попал в неё, выбраться почти невозможно.
"Три года уже смотрю на эту дорогу и не понимаю, почему до сих пор никто не обратился по этому вопросу", – задаётся вопросом автор поста.
Ранее сообщалось, что дорожники заделали глубокую яму на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.
Комментарии
в одном из дворов города - типа в любом дворе города? по какому адресу? че за новости в стиле - одна бабушка сказала
Привожу ребёнка каждый день туда и каждый день выезжаю оттуда с "матами"
а ты не привози, а приводи. и будет тебе щастье
По словам мужчины, зимой ситуация становится ещё хуже. Яма покрывается льдом, и тем, кто попал в неё, выбраться почти невозможно.
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зимой снега совсем нет?
а сейчас летом наверное в эту лужу проваливаются автомобили по крышу
К дому по адресу А.Петрова 225 тоже дорога разбита, хоть со стороны ул Ленинградской, хоть со стороны ул. Попова. Куда обратиться кто подскажет?
А колдобина перед детским садом это даже хорошо. Естественная неровность. Водители разгоняться не будут. И подъезжать впритык к калитке не станут. Дети в большей безопасности. Поэтому имеет смысл её подольше не заделывать
А зачем вам автомобиль?
Пешочком, пешочком и ребенок не будет слышать маты от родителя!
Все беды от машин. Совсем народ пешком ходить перестал. Ямы им видите ли...
У нас уже 5 лет дорога в ужасном состоянии, и по ней ездят скорые с подстанции, два медучреждения и детский сад, главе Индустриального района Татьянину С.С из своего кабинета не видно, значит и так сойдет.
Ну привез бы пять мешков щебня с друзьями с любой стройки и засыпал. В чем такая проблема? У нас в садоводстве привозят.
21.07.2021 12:29
Виктор
А колдобина перед детским садом это даже хорошо. Естественная неровность. Водители разгоняться не будут. И подъезжать впритык к калитке не станут. Дети в большей безопасности. Поэтому имеет смысл её подольше не заделывать
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Полность согласна. У ворот нашего садика, к сожалению, такой колдобины не хватает. Машины ставят впритык так, что ребенка на санках мимо машин провезти невозможно, закрывают весь проход. Приходится протискиваться мимо грязных машин бочком, бочком.
Зажрались уже, видно что как минимум слева можно пройти. Сами же и раскатали своими повозками.
Приходится протискиваться мимо грязных машин бочком, бочком.
берете гвоздик и по холоду незаметно вжух по корпусу тачки, быстро все изменится
Выложите в луже камнями слово "Навальный", в течении нескольких часов ваша проблема будет решена.
21.07.2021 14:50
АБОРИГЕН
Может пора уже Аборигена выкладывать, следующего кандидата на должность?
21.07.2021 15:30
- гость -
Не суть. Тут ведь цель как бы яму отремонтировать.
21.07.2021 15:44
АБОРИГЕН
Представь. Фото канцлера ФРГ разбивают новейшими экскаваторами. Эпично бы смотрелось.