Эксперт рассказал, стоит ли хранить деньги на вкладах

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал о том, что банковские вклады – не лучшее средство для хранения средств. Слова специалиста передает агентство "Прайм".

По словам Когана, есть более удобные методы консервативного хранения денег. Среди них ОФЗ или облигации крупных госкомпаний. Они позволяют получать прибыть как минимум в районе 7% годовых.

"При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться – и с ним, и без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке", – сказал Коган.

Он также предупредил об опасности вкладов с инвестиционной составляющей. При оформлении такого вклада эксперт посоветовал внимательно читать документы.