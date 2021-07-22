Основано на реальных звонках: в Tele2 сняли сериал о работе службы поддержки

Компания Tele2 выпустила онлайн-сериал "Служба поддержки", посвящённый работе клиентского сервиса. Короткометражные серии основаны на реальных обращениях абонентов оператора. Премьера первых двух серий проекта состоялась 8 июля 2021 года.

Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны: каждая история основана на одном обращении. Объединяет новеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2 – искренне сопереживают клиентам в сложной ситуации и действуют не по шаблонам. В этом проявляется философия "Других правил", которой Tele2 придерживается во всех направлениях своей деятельности.

"Для нас сериал – это новый формат коммуникации, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией. Реальная помощь, эмпатия и вовлечённость – не просто слова, а принципы работы клиентской службы Tele2. Конечно, сценаристы добавили в реальные истории немного художественного вымысла, но от этого они только выиграли, сохранив главное – человечное отношение оператора к клиенту", – сказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Истории клиентов получили новое звучание в разных жанрах – от романтической комедии до триллера. Так, один из героев романтической комедии "Помогите, я влюбился" – это уверенный в себе сотрудник службы личной поддержки Николай. Он с лёгкостью решает вопросы клиентов, консультируя их об услугах и тарифах.

Но в один из рабочих дней от него требуется помощь совсем иного рода. К оператору обратился молодой человек, которого после свидания заблокировала девушка. Расстроенный абонент не понимает, в чём причина, ведь он идеально подготовил эту встречу. Под силу ли дистанционному сервису соединить сердца влюблённых, узнают зрители сериала Tele2. Режиссёр-постановщик серии – Антон Мамыкин, главные роли исполняют Даниил Гнидо и Любовь Хацкевич.

В основе сюжета триллера "Однажды в Китае" – проблема, далёкая от лирики. Сотрудница службы личной поддержки Лена получает необычное сообщение от клиентки. Девушка оказалась в опасной ситуации в Китае: она назвала таксисту название отеля, но машина отправилась совсем в другом направлении. С каждой минутой обстановка накаляется, и уже почти не остаётся сомнений, что это похищение.

Чтобы спасти клиентку, Лене приходится справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка. Режиссёр-постановщик серии – Никита Грамматиков, в главных ролях снялись Тамара Жукова, Полина Давыдова и Александр Цой.

"Нет ничего удивительного в том, что работа специалистов службы поддержки легла в основу сериала. Ежедневно наши сотрудники в своей работе сталкиваются с десятками необычных историй, достойных экранизации. Особый подход к обслуживанию в компании Tele2 состоит в том, что мы сосредоточены на клиенте, на его персональных потребностях. Сотрудники службы личной поддержки имеют максимальные полномочия, чтобы решить любой вопрос", – сказала директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

Сериал будут транслировать на YouTube-канале Tele2. Первые две серии – романтическая комедия и триллер – уже на канале.