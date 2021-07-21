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Кешбэк на отдых – независимо от условий: депутаты АКЗС добиваются изменений в закон

, ИА "Амител"
Если путёвка в детский лагерь была куплена после 25 мая, то по действующим правилам можно вернуть 50% от её стоимости
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

С предложением выплачивать кешбэк на детский отдых всем родителям, вне зависимости от даты приобретения путёвок в оздоровительный лагерь, вышли депутаты Алтайского Заксобрания. Они намерены обратиться к первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку. Его визит в Алтайский край запланирован на 22 июля, уточняют в пресс-службе АКЗС.

Как пояснила председатель комитета Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко, в связи с началом действия госпрограммы, позволяющей родителям вернуть половину средств, затраченных на детский отдых, возникла правовая коллизия. Напомним, программа стимулирования поездок в организации отдыха и оздоровления детей стартовала 25 мая. Если родители приобрели путёвки ранее этой даты и получили при этом какие-либо компенсационные выплаты из регионального или местного бюджетов, то они не могут претендовать на кешбэк.

"Получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счёт средств бюджетной системы Российской Федерации", – так гласят действующие правила. В Алтайском крае более девяти тысяч семей приобрели путёвки до 25 мая 2021 года, на портале "Госуслуги" уже подано более двух тысяч заявлений на возмещение, но многим приходит отказ по причине получения софинансирования из краевого бюджета", – рассказала Татьяна Ильюченко.

По её словам, будет предложено уравнять в правах всех родителей, вне зависимости от даты оплаты путёвки. Чтобы оперативно урегулировать возникшую проблему, депутаты фракции ЕР в АКЗС представят свою инициативу Андрею Турчаку. Добавим, за разъяснением механизмов возврата затрат на детский отдых в Министерство просвещения РФ также обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Мы надеемся, что наши совместные действия позволят в кратчайшие сроки снять все напряжённости, недопонимание со стороны родителей – помогут получить компенсации за путёвки и сделать отдых и оздоровление детей в летних лагерях максимально доступным", – резюмировала Ильюченко.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.07.2021 14:22
- гость -

Смешно.

21.07.2021 15:42
Не удаляй комментарий!

У кого были деньги отправить своих детей на отдых, теперь получат кэшбэк. А дети нищих, которые максимум могут поехать на дачу в картошке отдыхать, не получат ничего. Справедливость по единоросовски! Тут речь о возврате богатеньким, у которых дети поехали отдыхать в Сочи, Крым… да не за софинансирования (льгот для нищих), а чисто за свои деньги. Депутатишки законы под себя пишут.

21.07.2021 17:22
- гость -

1542 респект

21.07.2021 18:11
- гость -

приобретали путевку до 25 мая в ДОЛ "Парус"(пригород Барнаула) 1 сезон, путевка 19к, субсидия из регионального бюджета 6.3к(оформляется автоматически)... в заявлении на возврат через госуслуги отказали (по причине субсидии)... причем тут Сочи и Крым?

и что спрашивается за программа такая 50% возврат стоимости путевки, если она недоступна???!!

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