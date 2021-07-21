Врачи опровергли пользу популярного антибиотика при лечении коронавируса

Исследователи из Калифорнийского университета установили, что антибиотик азитромицин не эффективен при лечении коронавируса. Кроме того, его употребление может ухудшить состояние заражённого.

Как сообщает MedicalXpress, результаты исследования не подтверждают рутинное использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях.

Изначально считалось, что обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в предотвращении прогрессирования на ранних этапах заболевания. Специалисты установили, что это не так.

В испытании принимали участие 263 человека. К концу эксперимента пятеро инфицированных, принимавших азитромицин, были госпитализированы.