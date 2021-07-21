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Врачи опровергли пользу популярного антибиотика при лечении коронавируса

, ИА "Амител"
Приём этого лекарства может даже усугубить ситуацию
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Исследователи из Калифорнийского университета установили, что антибиотик азитромицин не эффективен при лечении коронавируса. Кроме того, его употребление может ухудшить состояние заражённого. 

Как сообщает MedicalXpress, результаты исследования не подтверждают рутинное использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях.

Изначально считалось, что обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в предотвращении прогрессирования на ранних этапах заболевания. Специалисты установили, что это не так.

В испытании принимали участие 263 человека. К концу эксперимента пятеро инфицированных, принимавших азитромицин, были госпитализированы.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.07.2021 15:00
- гость -

Им так много времени на это понимание пришлось потратить?

21.07.2021 15:05
- гость -

Раньше какие рекомендации врачи давали (я не врач, не считать руководством к действию): Воспаление лечат противовоспалительными и антигистаминными в некоторых случаях. Антибиотиками убивают бактерий. Если уверены, что бак.инфекция (лабораторно подтверждено или гарантировано близко контактировали с заражённым), то с первого дня. Если похоже на вирусную инфекцию, то, при не наступлении улучшения или ухудшении состояния, назначают с пятого дня.

И ведь это работает.

21.07.2021 15:37
- гость -

Скоро после "глобальной вакцинации" ждем новость "Врачи опровергли пользу вакцинации"

21.07.2021 16:12
- гость -

Всегда вирусные инфекции лечили азитромицином, что не так с короной???
это не вирус?

21.07.2021 17:19
- гость -

21.07.2021 16:12
- гость -

Вирусные инфекции антибиотиками?! Антибиотиками только иммунку в кишках добить можно. Антибиотиками осложнения и присоединившиеся инфекции лечат. В идеале после изучения восприимчивости конкретной инфекции к конкретному антибиотику.

22.07.2021 05:12
Botanik

21.07.2021 17:19
- гость -

В легких то она не вирусная, а уже бактериальная. Всё здесь очень спорно, как и полынь якобы лечащая. Лучше не болеть.

22.07.2021 05:50
Botanik

Так понял, из прочтения одной медицинской статьи, что нужно понижать иммунку у среднетяжелых, тогда у них не будет осложнений. Иначе цитокины и по 17 трупов в день.
Это мнение.

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