Врачи опровергли пользу популярного антибиотика при лечении коронавируса

Исследователи из Калифорнийского университета установили, что антибиотик азитромицин не эффективен при лечении коронавируса. Кроме того, его употребление может ухудшить состояние заражённого.
Как сообщает MedicalXpress, результаты исследования не подтверждают рутинное использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях.
Изначально считалось, что обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в предотвращении прогрессирования на ранних этапах заболевания. Специалисты установили, что это не так.
В испытании принимали участие 263 человека. К концу эксперимента пятеро инфицированных, принимавших азитромицин, были госпитализированы.
Комментарии
Им так много времени на это понимание пришлось потратить?
Раньше какие рекомендации врачи давали (я не врач, не считать руководством к действию): Воспаление лечат противовоспалительными и антигистаминными в некоторых случаях. Антибиотиками убивают бактерий. Если уверены, что бак.инфекция (лабораторно подтверждено или гарантировано близко контактировали с заражённым), то с первого дня. Если похоже на вирусную инфекцию, то, при не наступлении улучшения или ухудшении состояния, назначают с пятого дня.
И ведь это работает.
Скоро после "глобальной вакцинации" ждем новость "Врачи опровергли пользу вакцинации"
Всегда вирусные инфекции лечили азитромицином, что не так с короной???
это не вирус?
21.07.2021 16:12
- гость -
Вирусные инфекции антибиотиками?! Антибиотиками только иммунку в кишках добить можно. Антибиотиками осложнения и присоединившиеся инфекции лечат. В идеале после изучения восприимчивости конкретной инфекции к конкретному антибиотику.
21.07.2021 17:19
- гость -
В легких то она не вирусная, а уже бактериальная. Всё здесь очень спорно, как и полынь якобы лечащая. Лучше не болеть.
Так понял, из прочтения одной медицинской статьи, что нужно понижать иммунку у среднетяжелых, тогда у них не будет осложнений. Иначе цитокины и по 17 трупов в день.
Это мнение.