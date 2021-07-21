Кабмин направит 85 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 85 миллиардов рублей регионам на поддержку систем здравоохранения. Об этом сообщает сайт правительства.

"Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи", – сказано в сообщении.

Пояснительная записка указывает, что такое решение даст возможность своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медицинские учреждения, сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом, в том числе финансово обеспечить стационарное лечение.

В июне на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей.