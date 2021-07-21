Туристический сезон в Крыму могут закрыть из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности закрытия туристического сезона в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас делать этого (закрывать туристический сезон, – прим. ред.) мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придётся. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", – сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что Власти Турции могут закрыть страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. В прошедшее воскресенье Минздрав Турции отчитался о том, что заражённых становится всё больше.