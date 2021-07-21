Общее число умерших от COVID-19 в России превысило 150 тысяч человек

В России за прошедшие сутки скончались 783 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 150 705 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 23 704 – до 6 030 240.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3254 человека за сутки), Московской области (+2161) и Санкт-Петербурге (+1939). В Алтайском крае выявили ещё 273 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 404 797 человек, в том числе 22 584 – за последние сутки.