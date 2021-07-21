Общее число умерших от COVID-19 в России превысило 150 тысяч человек

В России за прошедшие сутки скончались 783 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 150 705 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 23 704 – до 6 030 240.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3254 человека за сутки), Московской области (+2161) и Санкт-Петербурге (+1939). В Алтайском крае выявили ещё 273 случая ковида.
Выздоровели за весь период 5 404 797 человек, в том числе 22 584 – за последние сутки.
Комментарии
ну да ну да 150000 и еще 500000 избыточной смертности за прошлый год
Академик Шляхто;
За полгода в России от ишемической болезни сердца умерли более 220,7 тысяч человек. Это почти в 17 раз больше, чем умерших за это время пациентов с ковидом. Такие данные привел генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто.