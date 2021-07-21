Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров

Из-за пожаров в Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики уточнили, что он будет действовать до 31 июля.

С 11 июля в регионе наблюдается осложнение обстановки. Наибольшее количество возгораний зафиксировали 15 июля – 55; максимальный прирост по площади за сутки был 19 числа – 1573 гектара.

Сейчас возгорания зарегистрированы в 33 местах. Общая площадь – 7280 гектаров.

Ранее сообщалось, что экологическая катастрофа, развернувшаяся в Якутии из-за лесных пожаров, дошла до голливудских звёзд. Местная экоактивистка Роза смогла вместе с другими неравнодушными жителями достучаться до актёра в соцсетях. Напомним, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и часто освещает проблемы в своём Instagram. Розе лично удалось побеседовать с Лео, и тот пообещал поговорить с уполномоченными властями, чтобы посмотреть, как они могут помочь.