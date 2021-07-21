Критически важно. Онкобольным порекомендовали пройти вакцинацию от COVID-19

Пациентам с онкозаболеваниями критически важно пройти вакцинацию от COVID-19. Такие рекомендации дали эксперты Московского онкологического сообщества, оповещает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Как отметили специалисты, в разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи крупных онкоцентров Москвы. В соответствии с ними наличие онкологического диагноза не является противопоказанием к прививке. Медики, напротив, "считают её критически важной", поскольку такие пациенты имеют повышенный риск тяжёлого течения коронавируса.

Кроме того, противопоказанием не является и противоопухолевое лечение, а останавливать его на период вакцинации не нужно. При этом делать прививку необходимо с учётом индивидуальных особенностей каждого человека.